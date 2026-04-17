В сети появились новые детали относительно долгожданного возвращения Эдварда Кенуэя Согласно последним утечкам Обновленная версия культового пиратского приключения получила официальный подзаголовок «Resynced», а ее релиз запланирован на июль 2026 года.





Проект, который ранее фигурировал в отчетах под кодовым названием «Obsidian», разрабатывается силами студии Ubisoft Singapore. Именно эта команда отвечала за морские механики в оригинальной игре и недавно выпустила собственный пиратский экшен Skull and Bones.

«Assassin’s Creed Black Flag Resynced» позиционируется не просто как косметическое улучшение, а как полноценный ремейк на современном движке. Основное внимание уделяется переработке физики воды, погодных эффектов и бесшовным абордажам, которые должны стать еще более зрелищными.

Разработчики планируют использовать опыт, полученный во время создание Черепа и костей чтобы сделать морские сражения и управление кораблем «Галка» максимально реалистичными. При этом базовая игровая механика и сюжетная линия оригинала останутся без существенных изменений.





Выход игры летом 2026 года выглядит стратегически верно оправданным шагом для Ubisoft. Это позволит заполнить паузу между крупными релизами основной серии, такими как Shadows и будущие проекты платформы Infinity, предложив фанатам проверенную временем классику в новой обертке.

Кроме визуального обновления, инсайдеры намекают на расширение некоторых второстепенных квестов и улучшение искусственного интеллекта противников. Также ожидается полная интеграция с современными сервисами Ubisoft и поддержка всех функций консолей текущего поколения.

Несмотря на то, что официального анонса от компании еще не было, количество утечек о проекте стремительно растет. Поклонники серии с нетерпением ждут возможности снова поднять «Веселого Роджера» и отправиться на поиски сокровищ в улучшенном качестве 4K.

Источник: Wccftech