Новости Игры 09.04.2026 comment views icon

Ubisoft готовит анонс ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag

Анонс ремейка Assassin's Creed: Black Flag не за горами? / Insider Gaming

Слухи об обновлении одной из самых успешных частей серии Assassin’s Creed получили подтверждение. Согласно данным Insider Gaming, компания Ubisoft завершает подготовку к презентации ремейка Black Flag.


Проект, который в документах студии проходит под названием «Obsidian», имеет целью переосмыслить приключения Эдварда Кенвея на базе современных графических решений и обновленной физики моря.

Разработкой занимается студия Ubisoft Singapore. Технически ремейк будет базироваться на последней версии движка Anvil, что позволит реализовать полноценную поддержку трассировки лучей и улучшенную симуляцию волн. Учитывая опыт предыдущих релизов, технические особенности движка Anvil обеспечат бесшовные переходы между сушей и морскими боями. Ожидается, что игра задействует все возможности современных видеокарт для вывода нативного разрешения 4K.

Кроме визуальной составляющей, разработчики планируют обновить механику паркура и боевую систему, сделав ее более динамичной. Аналитики отмечают, что популярность пиратского сеттинга в играх позволяет Ubisoft рассчитывать на высокие показатели заинтересованности аудитории. Также рассматривается возможность возвращения обновленного мультиплеера, который был важной частью оригинала 2013 года.


Официальная презентация запланирована на летнее шоу Ubisoft Forward, а релиз может состояться в конце 2025 или в начале 2026 года. Это вписывается в стратегию издателя по выпуску ремейков классических игр для поддержания активности франшиз. Игра станет эксклюзивом для систем текущего поколения и ПК. Для стабильной работы на высоких настройках пользователям понадобится современное оборудование, в частности быстрые SSD-накопители, что уже становится стандартом для сборок игровых систем в 2026 году.

Netflix раскрыли актерский состав будущего сериала по Assassin's creed и назвали режиссера

Источник: Insider Gaming

Популярные новости

arrow left
arrow right
Netflix раскрыли актерский состав будущего сериала по Assassin's creed и назвали режиссера
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить