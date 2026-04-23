Новости Игры 23.04.2026

Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ubisoft показала ремейк и назвала системные требования

Ubisoft 23 апреля 2026 года провела Worldwide Reveal Showcase для Assassin’s Creed Black Flag Resynced и официально подтвердила дату релиза — 9 июля 2026 года. Стандартное издание стоит $60, предзаказы уже открыты на Steam, в Epic Games Store и Ubisoft Store.


Игра построена на движке Anvil и является полноценным ремейком, а не ремастером Ubisoft переработала боевую систему — теперь в центре парирование, — улучшила стелс, паркур и морские механики. Также добавлен новый нарративный контент.

Три новых офицера — Люси Болдуин, Падре и Мертвый Смит — каждый имеет собственный квест, который раскрывает их прошлое. Каждый офицер также дает кораблю уникальную специальную способность, например двойной залп из бортовых пушек.


Режим мультиплеера, который был в оригинальной игре 2013 года, в Resynced отсутствует. Креативный директор Пол Фу объяснил это решение: команда хотела сделать «чистое сюжетное приключение, полностью сосредоточенное на Эдварде». Директор игры Ричард Найт отдельно подчеркнул, что Resynced не является ролевой игрой.

Ubisoft опубликовала системные требования для PC. Для игры в 1080p/30 кадров в секунду понадобятся процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600, видеокарта GeForce GTX 1660 с 6 ГБ или Radeon RX5500XT с 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 65 ГБ. Обязательная операционная система — обязательная операционная система Windows 11.

Системні вимоги для PC для комфортної гри / Ubisoft
Системные требования для PC для комфортной игры / Ubisoft

Для комфортной игры в 1080p/60 кадров рекомендована видеокарта GeForce RTX 3060 (12 ГБ) или Radeon RX6600XT (8 ГБ). Для 4K/60 кадров в режиме Ultra уже понадобится RTX 4090 или Radeon RX7900XTX с 24 ГБ видеопамяти и процессор i7-12700K или Ryzen 7 5700X3D.

Оригинальная Assassin’s Creed 4: Black Flag останется доступной для покупки — Ubisoft подтвердила это отдельно во время showcase. Ремейк не заменяет оригинал в продаже.

Утечки вокруг Black Flag Resynced продолжались более года и успели охватить мерч-производителей, актеров озвучки и рейтинговые комитеты Ubisoft сначала реагировала жестко, но в конце концов начала иронизировать над ситуацией сама — вплоть до момента, когда трейлер просочился в сеть уже после официального подтверждения существования игры, буквально накануне showcase.

Источник: PC Gamer

