The Witcher 3 получила мод на систему репутации — не как в GTA, но ударит по карману

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В The Witcher 3: Wild Hunt благодаря моду появилась система репутации по странам. В зависимости от действий Геральта баллы репутации будут добавляться или отниматься, она влияет на уровень цен во время торговли.

Мод Reputation System добавляет в «Ведьмака 3» немного привкуса Fallout. Геральт больше не сможет быть плохим парнем без наказания, а достойное поведение будет вознаграждено.

Мод добавляет репутацию в Темерии, Редании, Скеллиге и Туссенте, которая меняется от самого низкого уровня «Ненавистный» до уровня «Уважаемый». Но на стоит ожидать, что охранники сразу начнут охотиться за Геральтом, как только он появится в Новиграде — последствия плохой репутации немного сдержаннее.

Reputation System не добавляет систему розыска, как в GTA, но он предусматривает финансовые штрафы. Если Геральт очень раздражает фракцию, товары общего пользования будут стоить на 30% дороже, а магазины будут покупать вещи на 70% дешевле. Торговаться станет труднее, а шансы в азартных играх также ухудшатся. В случае уважения — все наоборот. Кражи и другие неприятности уменьшают репутацию, а выполнение квестов, контракты на монстров и победа в кулачных боях являются хорошим способом завоевать поклонников.

Впрочем, в The Witcher 3: Wild Hunt уже было кое-что относительно репутации. Кто-то большой приходил за Геральтом, если постоянно убивать коров, а налоговый чиновник проверял источники доходов.

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Источник: GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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