Вырезанный контент The Witcher 3: гонки на лодках вернули в игру

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С выпуском официального инструмента модификации The Witcher 3 REDkit энтузиасты продолжают находить и восстанавливать вырезанный контент игры. Недавно восстановили большой вырезанный кусок финала Witcher 3, а сейчас в игру вернули удаленные гонки на лодках.

Модер MerseyRockoff нашел аудио- и текстовые файлы для короткой серии квестов, где Геральт мог участвовать в гонках на лодках, и взялся их воссоздать. По словам энтузиаста, все разговоры, персонажи, сообщения и записи в журнале, представленные в моде, изначально были написаны CDPR, а он лишь вернул их в игру с помощью REDkit. Это означает, что мод «Гонки на лодках» (Boat Races) имеет безупречную интеграцию в «Ведьмак 3». Геральт полностью озвучивает разговоры с организаторами гонок и местными жителями о соревнованиях, а также подслушивает соответствующую болтовню на улице.

В самой гонке можно выбирать между Новиградом или Реданией, которые спонсируют четыре турнира: «Новиградская регата», «Оксенфуртская регата», «Рулевой рывок» и «Ралли затонувших кораблей». В каждом из них ведьмак мчится между горящими деревянными контрольно-пропускными пунктами, а в случае победы его ждет куча денег и очков опыта.

Чтобы установить мод Boat Races, нужно разместить папку modBoatRaces в подкаталоге Mods The Witcher 3, а папку dlcBoatRaces — в папке DLC игры. Затем, как всегда, нужно запустить Script Merger, чтобы проверить наличие конфликтов, и можно начинать соревнования.

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Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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