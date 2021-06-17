Тим Кук: На Android в 47 раз больше вредоносных программ, чем на iOS





В одном из последних онлайн-интервью генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что платформа Android содержит в 47 раз больше вредоносных программ, чем iOS.

Он пояснил, что причина такого положения дел заключается в более строгом контроле экосистемы со стороны

«Потому что мы разработали iOS таким образом, что есть один магазин приложений, и все приложения проверяются перед тем, как поступить в магазин», — сказал Тим Кук.

Он также обсудил стремление Apple к конфиденциальности и заявил, что его компания десятилетиями была сосредоточена на вопросах конфиденциальности.

Ранее Тим Кук заявлял не только о поддержке правил конфиденциальности GDPR, но и о необходимости более строгих правил, «потому что в сфере конфиденциальности ещё так много предстоит сделать». Однако текущие обсуждения закона о цифровых услугах (Digital Services Act) могут напротив, негативно сказаться на конфиденциальности. Если будет внедрена сторонняя загрузка приложений, она станет альтернативным способом получения приложений для iPhone. А это может уничтожить безопасность iPhone и множество инициатив по обеспечению конфиденциальности, встроенных в App Store.

Тима Кука спросили, каким он видит iPhone 30, который выйдет примерно через 20 лет. На это он ответил, что не может дать прогноз на 20 лет или 30 вперёд. Но в то же время его привлекают технологии дополненной реальности и искусственного интеллекта, и Apple много делает в этих сферах.

Источник: phonearena