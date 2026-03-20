Valve выпустила бета SteamOS 3.8 с поддержкой Steam Machine

Олександр Федоткін

Valve випустила бета SteamOS 3.8 з підтримкою Steam Machine

Valve выпустила бета-версию SteamOS 3.8 с начальной поддержкой будущего оборудования Steam Machine под кодовым названием «Second Clutch». 


Общие исправления

Обновление коснулось архитектуры Arch Linux, графического драйвера и также включает целый ряд исправлений стабильности и совместимости. Активировать обновление можно в разделе «Настройки» — «Система» — «Обновление системы».

Valve также предупреждает, что пользователи, не подключенные к режиму предварительного просмотра, могут быть возвращены в ограниченный режим при попытке подключения. Эту проблему можно решить, включив опцию «Расширенные каналы обновлений» в настройках разработчика. Проблему обещают окончательно устранить в одном из следующих обновлений.

Обновление включает исправление графического драйвера, которое повышает производительность и улучшает стабильность. Исправлена ошибка, из-за которой настройки производительности для каждого приложения периодически не срабатывали при запуске игры. Улучшена поддержка записи видео-стримов в игровом режиме, в частности, в OBS и Discord.


Устранена ошибка, из-за которой выпадающие меню не отображались в некоторых играх. Улучшена синхронизация кадров VRR. Улучшена поддержка игр, которые пытаются открывать PDF-файлы во внешних программах просмотра.

Улучшена поддержка USB-контроллеров, используемых в гонках и других USB-устройств, загружаемых в нестандартном режиме. В основном это устройства, которые отображаются как USB-накопители с инсталлятором драйверов и должны быть переведены операционной системой в обычный режим работы.

Во время обновления прошивки на экране заставки контроллера Steam Deck отображается ход обновления. Исправлена проблема на некоторых версиях Steam Deck, из-за которой обновление прошивки могло привести к выходу из строя левого контроллера во время игровой сессии.

Bluetooth и Аудио

Возвращена функция активации Bluetooth для Steam Deck LCD после предыдущих проблем. Исправлены ошибки, которые возникали при предыдущих попытках и вызывали ложные срабатывания функции активации. SteamOS будет определять количество каналов HDMI и отображать конфигурацию объемного звучания. Добавлена поддержка Bluetooth-микрофонов.

5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode
Флагман продуктивності для мобільних геймерів, який не можна пропустити у 2026 році: серія POCO X8

Исправлена ошибка, связанная с переключением устройств ввода при подключении проводной гарнитуры. Исправлена ошибка, из-за которой после перехода в режим сна/восстановления работы могли возникать перебои со звуком. Добавлена опция для принудительного вывода монозвука.

Обновление режима рабочего стола и KDE

KDE Plasma обновлена до версии 6.4.3. Теперь по умолчанию используется Wayland. Исправлены случаи снижения производительности в режиме рабочего стола по сравнению с игровым режимом. Улучшен режим масштабирования изображения на телевизорах. Добавлена поддержка внешних HDR-дисплеев и поддержка VRR. Добавлена поддержка режима масштабирования для каждого дисплея.

Обновление Steam Deck

Изменения в прошивке коснулись модели с ЖК-дисплеем, которая теперь использует BIOS версии 133 с предварительной поддержкой режима гибернации и новой функцией «Отключение питания памяти». Valve также добавила поддержку микрофона Bluetooth-гарнитуры в игровом режиме, распознавание объемного звука через HDMI, монофонический аудиовыход и несколько исправлений звука, связанных с режимом приостановки и переключением входов.

Обновления со сторонними приложениями

Улучшена совместимость с новейшими платформами Intel и AMD. Улучшено управление видеопамятью на платформах с дискретными GPU. Исправлена проблема совместимости с загрузчиком SteamOS, которая могла привести к сбою загрузки на некоторых настольных системах с последней версией прошивки UEFI.

Улучшена поддержка контроллеров для серий OneXPlayer F1, GPD Win 5, GPD Win Mini, Anbernic Win600, OrangePi NEO и Lenovo Legion Go. Добавлена поддержка контроллеров для серий OneXPlayer X1 и Lenovo Legion Go 2. Появилась поддержка обновления прошивки системы и контроллера для Lenovo Legion Go 2. Добавлена поддержка контроллера, управления TDP и звука через динамики для серии ASUS ROG Xbox Ally. Улучшена надежность работы SD-карт для некоторых портативных устройств сторонних производителей, в частности ASUS ROG Xbox Ally, Legion Go 1, Legion Go S, Legion Go 2 и MSI Claw.

Ранее мы писали, что Valve подтвердила выпуск Steam Machine и смежных устройств в 2026 году. Кроме Steam Machine, Valve также работает над обновленным Steam Controller с дизайном, более близким к Steam Deck и беспроводной VR-гарнитурой Steam Frame, которая должна составить конкуренцию устройствам от Meta.


