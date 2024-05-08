Только eSIM — новые iPad Pro и iPad Air остались без физического слота для SIM-карт

Новые планшеты iPad Pro (M4) и iPad Air уже доступны для заказа, и на сайте Apple раскрывается некоторая дополнительная информация об этих устройствах, которая не была упомянута во время анонса.

Таким образом выяснилось, что в новинках произошли изменения в работе модуля мобильной связи. Итак, инженеры изъяли в iPad Pro (M4) и iPad Air 6 физический слот для установки SIM-карты. Теперь в моделях с поддержкой мобильной связи доступна возможность использования исключительно eSIM. Это важная деталь для тех пользователей, кто привык менять физические SIM-карты на своих устройствах.

eSIM представляет собой виртуальную SIM-карту, встроенную непосредственно в мобильное устройство. Вся необходимая идентификационная информация хранится в миниатюрном чипе. Такой подход позволяет немного упростить конструкцию устройства. Ведь отпадает необходимость в размещении физического слота для SIM-карты, благодаря чему можно оптимизировать размещение других внутренних компонентов. Больше всего это актуально для компактных гаджетов, где каждый миллиметр — на вес золота.

В то же время такой подход может создавать неудобства для тех пользователей, которым необходимо переносить мобильный номер (и, соответственно, SIM-карту) между разными устройствами.

Источник: 9to5mac

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