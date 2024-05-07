Apple представила iPad Pro OLED 11″ и 13″: процессор M4, толщина всего 5,1 мм по цене от $999

На презентации «Let Loose» Apple представила новый iPad Pro с OLED-экраном. Планшеты с диагональю 13″ и 11″ имеют свежий дизайн, мощную начинку и стали тоньше чем когда-либо. Новые экраны обеспечивают идеальные черные оттенки, лучшую насыщенность цветов и контрастность.

Apple обновила модули камеры iPad Pro, они лучшие изображения, а адаптивная вспышка улучшает сканирование документов. Фронтальная камера перемещается на горизонтальный край, что дает лучшую перспективу для видеовызовов.

Экран Apple iPad Pro имеет двойную OLED-структуру, которая позволяет дисплею достигать 1000 нит пиковой яркости и 1600 нит для содержания HDR. Большая модель имеет толщину всего 5,1 мм — Apple говорит, что это ее самое тонкое устройство (iPad Pro 11″ — 5,3 мм). Матовое покрытие экрана с нанотекстурой впервые доступно на iPad Pro. Оба варианта iPad Pro теперь предложат одинаковый уровень качества дисплея. Начиная с 2021 года, большая 12,9″ модель имела экран Mini LED, лучший чем у меньшего iPad Pro по многим параметрам.

Apple отказалась от чипа M3 для iPad Pro и оснастила планшеты своим новейшим процессором M4. По утверждениям Apple, процессор в 2-4 быстрее, чем M2 в iPad Pro предыдущего поколения, в частности в играх. Тепловые характеристики также улучшились на 20%. Новый графический процессор впервые обеспечивает аппаратную трассировку лучей и сетчатое затенение в iPad с в целом до 4 раз более быстрым рендерингом по сравнению с M2. Новый Neural Engine делают чип M4 «неслыханно мощным чипом для ИИ», по словам Apple.

Новые iPad Pro также получили обновление аксессуаров. Клавиатура Magic Keyboard имеет лучшее покрытие, алюминиевой подставкой для рук и ряд функциональных клавиш. Apple Pencil Pro поддерживает жесты сжатия, тактильный отклик, гироскоп и отслеживание Find My Location.

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Базовая емкость накопителя данных для обоих iPad Pro составляет 256 ГБ, максимальная — 2 ТБ. Цены начинаются от $999 (11″) и $1299 (13″). Оба доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня и будут доступны в магазинах 15 мая. Apple iPad Pro 13″ с 5G и нанотекстурным стеклянным покрытием, будет стоить $2599.

Источники: Apple, The Verge, 9to5mac

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