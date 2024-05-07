Apple обновила iPad Air: чип M2, дополнительная 13-дюймовая версия и поддержка Apple Pencil Hover

Во время проведения презентации Let Loose компания Apple обновила свой планшет iPad Air. Впервые эта серия представлена в моделях с двумя разными размерами дисплея — в дополнение к стандартной 11-дюймовой версии компания также подготовила 13-дюймовый вариант.

Обе версии используют процессор Apple M2. Он обеспечивает прирост производительности до 50% по сравнению с M1. iPad Air 2024 года получили в базовой версии хранилище емкостью 128 ГБ — вдвое больше по сравнению с моделью 2022 года. Топовая версия может похвастаться хранилищем емкостью 1 ТБ. Как и раньше, новинки используют сенсор Touch ID в кнопке питания.

Пользователям предлагаются стерео динамики в верхней и нижней частях корпуса, одиночная 12-мегапиксельная основная камера и 12-мегапиксельная фронтальная камера. Последняя размещена в длинной грани корпуса. Еще одним нововведением в iPad Air стала поддержка функции Apple Pencil Hover, которая ранее была эксклюзивной для линейки iPad Pro. В то же время две новые версии iPad Air могут использовать имеющиеся аксессуары Apple Magic Keyboard для iPad Pro.

Новые планшеты iPad Air 2024 года уже доступны для заказа на сайте Apple. Цена базовой 11-дюймовой модели начинается с $599, а за 13-дюймовую версию придется выложить от $799. На выбор пользователей предлагаются голубой, фиолетовый, желтый (звездный свет) и космический серый цвета.

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Источник: The Verge

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