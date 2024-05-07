Новости Технологии 07.05.2024 в 17:58 comment views icon

Apple обновила iPad Air: чип M2, дополнительная 13-дюймовая версия и поддержка Apple Pencil Hover

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Во время проведения презентации Let Loose компания Apple обновила свой планшет iPad Air. Впервые эта серия представлена в моделях с двумя разными размерами дисплея — в дополнение к стандартной 11-дюймовой версии компания также подготовила 13-дюймовый вариант.

Apple оновила iPad Air: чип M2, додаткова 13-дюймова версія та підтримка Apple Pencil Hover

Обе версии используют процессор Apple M2. Он обеспечивает прирост производительности до 50% по сравнению с M1. iPad Air 2024 года получили в базовой версии хранилище емкостью 128 ГБ — вдвое больше по сравнению с моделью 2022 года. Топовая версия может похвастаться хранилищем емкостью 1 ТБ. Как и раньше, новинки используют сенсор Touch ID в кнопке питания.

Apple оновила iPad Air: чип M2, додаткова 13-дюймова версія та підтримка Apple Pencil Hover

Пользователям предлагаются стерео динамики в верхней и нижней частях корпуса, одиночная 12-мегапиксельная основная камера и 12-мегапиксельная фронтальная камера. Последняя размещена в длинной грани корпуса. Еще одним нововведением в iPad Air стала поддержка функции Apple Pencil Hover, которая ранее была эксклюзивной для линейки iPad Pro. В то же время две новые версии iPad Air могут использовать имеющиеся аксессуары Apple Magic Keyboard для iPad Pro.

Apple оновила iPad Air: чип M2, додаткова 13-дюймова версія та підтримка Apple Pencil Hover

Новые планшеты iPad Air 2024 года уже доступны для заказа на сайте Apple. Цена базовой 11-дюймовой модели начинается с $599, а за 13-дюймовую версию придется выложить от $799. На выбор пользователей предлагаются голубой, фиолетовый, желтый (звездный свет) и космический серый цвета.

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Источник: The Verge

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