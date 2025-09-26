Новости Украина 26.09.2025 comment views icon

"Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически", — Минобороны

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

“Чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично”, — Міноборони

Минобороны объявило о принятии правительством Украины решения об автоматизации постановки граждан на воинский учет. Процесс теперь не требует личного участия военнообязанных.

«Теперь гражданам не нужно тратить время на поездки в ТЦК и СП или бумажные процедуры для постановки на учет или снятия с него по достижении предельного возраста. Процессы будут происходить автоматически благодаря цифровизации», — отмечает Министерство обороны в Facebook.

Автоматизация включает постановку на воинский учет в 17 лет. Это можно сделать в приложении «Резерв+»при этом, как и раньше, возможно самостоятельно посетить или лично в ТЦК и СП. В обоих случаях прохождение ВЛК не понадобится.

Также все мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стоят на учете без законных оснований, будут поставлены на него автоматически. Без личного участия будет происходить и снятие с учета граждан, достигших возраста снятия с запаса.

«Руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста»

Как рассказал руководитель Директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков, автоматизация учета стала еще одним шагом на пути к созданию электронного ТЦК. Процедура разгрузит ТЦК и СП, уменьшит бюрократию и упростит процедуры, связанные с учетом, для граждан.

