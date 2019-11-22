Toyota представила серийный электрокроссовер Lexus UX 300e с мощностью 150 кВт, батареей 54 кВтч и запасом хода 400 км (продажи в Европе стартуют уже в следующем году)

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Японский бренд Lexus, принадлежащий компании Toyota, представил свой первый серийный электромобиль, которым стал кроссовер UX 300e. Анонс состоялся в рамках локальной выставки Guangzhou International Automobile Exhibition, которая проходит с 22 ноября по 1 декабря 2019 года.

В компании напомнили, что еще в октябре теукщего года представили публике фирменную глобальную стратегию «Lexus Electrified», которая предусматривает постепенный переход на «зеленые» технологии. Первенцем в рамках реализации данной программы как раз и станет электрокроссовер Lexus UX 300e.

Модель получит электродвигатель на передней оси мощностью 150 кВт / 204 л.с. с крутящим моментом 300 Нм и батарею емкостью 54,3 кВтч, которая обеспечивает до 400 км (250 миль) запаса хода по измерительному циклу NEDC. Батарея поддерживает заряд мощностью до 50 кВт (стандартный 6,6 кВт), что не так уж и много по современным меркам, однако вполне достаточно для адекватного времени заряда с учетом не самой большой емкости батареи.

Модель поступит в продажу в Китае и Европе уже в следующем 2020 году, при этом до родной Японии она доберется только в 2021 году.

Источник: Lexus