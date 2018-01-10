Toyota разработала экосистему электрических беспилотников e-Palette для коммерческого использования совместно с Amazon, Mazda, Uber и др. [CES 2018]

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Японская компания Toyota представила на CES 2018 новую транспортную экосистему e-Palette, построенную на беспилотных электрических средствах передвижения, способных выполнять практически любые задачи, начиная с перевозки людей и грузов и заканчивая организацией магазинов, ресторанов и мобильных отелей. Платформа создана в сотрудничестве с такими компаниями, как Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut и Uber.

По списку задач и партнеров e-Palette Alliance очевидно, что речь идет о коммерческом использовании системы. В данном альянсе Toyota предоставит базовые беспилотники на открытой для партнеров платформе, что позволит каждому из них оснастить устройства собственными системами управления и контроля.

Концепт средства передвижения выполнен в виде однообъемника с низким полом и трансформируемым под требования заказчика внутренним пространством. На начальном этапе предполагается поставка беспилотников трех различных размеров (с длиной от 4 до 7 метров), на CES 2018 демонстрируется экземпляр e-Palette Concept с габритами 4,8×2,0x2,25 м.

В Toyota планируют начать тестирование экосистемы в различных странах мира начиная с 2020 года, при этом в числе первых увидеть e-Palette Concept смогут жители США, а также посетители Летних Олимпийских игр в Токио.

Источник: Toyota