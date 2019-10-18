TransferWise запустил мгновенные денежные переводы в Украину





Эстонский финтех-стартап TransferWise с офисом в Черкассах известен одноименным сервисом международных переводов, работающим в 59 странах по всему миру. И вот сейчас команда разработчиков поделилась достаточно положительной новостью, которая должна обрадовать пользователей сервиса — время обработки транзакций при совершении переводов в Украину существенно снизилось. Об этом представители сервиса рассказали изданию AIN.UA.

Раньше перевод средств осуществлялся в трех временных промежутках. В большинстве случаев деньги украинскому пользователя из-за рубежа приходили либо в тот же день, либо на следующий. Но если люди совершали транзакцию в пятницу после определенного времени, средства зачислялись лишь в понедельник. Теперь же украинские пользователи смогут получать переводы мгновенно 24/7, причем день и время теперь не имеют значение.

В TransferWise отмечают, что теперь сервис доступен для всех украинских пользователей, а не только «ПриватБанка». Клиенты последнего теперь могут получать через TransferWise деньги в долларах и евро — для этого нужно им нужна карта физлица.

Источник: AIN