Трейлер фильма «Кодовое имя «Красный» (Red One) — Дуэйн Джонсон и Крис Эванс спасают Санта-Клауса с 14 ноября

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Amazon MGM Studios выпустила трейлер комедийного приключенческого экшена «Кодовое имя «Красный». Санта-Клауса (Дж. К. Симмонс) похитили, надо его спасти. Это будут делать на киноэкранах с 14 ноября Дуэйн Джонсон и Крис Эванс.

«Сант-Клаус — кодовое имя «Красный» — был похищен. Начальник службы безопасности Северного полюса (Дуэйн Джонсон) должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами (Крис Эванс). Вместе они начинают бурную кругосветную миссию, чтобы спасти Рождество».

В трейлере Джонсон берет обычный автомобиль Hot Wheels из магазина игрушек и превращает его в полноразмерный Chevy Corvette с использованием продвинутых рождественских технологий. «У вас нет фигурки Чудо-женщины, не так ли?» — спрашивает Эванс кассира, выходя из магазина. «Да это не работает», — говорит Джонсон.

Режиссером фильма стал Джейк Кездан («Джуманджи: Зов джунглей», «Училка»). В ленте получили роли Дуэйн Джонсон («Джуманджи», «Форсаж»), Крис Эванс («Капитан Америка», «Мстители»), Люси Лю («Убить Билла», «Ангелы Чарли»), Кирнан Шипка (сериал «Жуткие приключения Сабрины»), Бонни Хант («Джуманджи», «Тачки») и другие.

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