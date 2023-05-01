«Трембита» — украинские волонтеры разрабатывают народную боевую ракету, способную поражать цели на расстоянии 140 км

Группа украинских волонтеров занялась разработкой «народной» боевой ракеты под названием «Трембита». Проектом занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и волонтеры из общественной организации «Відсіч».

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По замыслу «Трембита» будет малой крылатой ракетой с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Ее можно использовать для поражения объектов и для истощения средств противовоздушной обороны противника. По проекту, ракета сможет поражать цели на расстоянии 140 километров. Ожидается, что залповый запуск от 20 таких ракет позволит преодолевать ПВО противника и поражать цели на достаточной глубине.

«Наша простая ракета – несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага», – уверяют разработчики.

Для создания ракеты «Трембита» планируется развернуть по всей Украине производство отдельных ее деталей и узлов в условиях гаражных мастерских. Это позволит уберечь проект от ракетных обстрелов российских захватчиков, переключившихся в последнее время с попыток поражения объектов энергетической инфраструктуры на террористические атаки жилых домов.

Заявленные характеристики ракеты «Трембита»:

Снаряженный вес: 100 кг;

Вес боевой части: 20 кг;

Дальность поражения: более 140 км;

Скорость: более 400 км/ч;

Максимальная высота полета: 2000 м;

Минимальная высота полета: 30 м;

Двигатель: 30 л.

Двигатель ракеты не имеет никаких движущихся деталей, он прост в изготовлении и работает на бензине. Пуск будет производиться с пневмокатапульты.

Боевая часть может иметь термобарический заряд и комбинированный заряд обломочно-фугасного действия массой 20 кг.

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Источник: mil.in.ua