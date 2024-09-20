Цифровая усталость: половина зумеров жалеет о существовании TikTok, — исследование

Новый опрос выявил, что значительная часть зумеров желает, чтобы популярные социальные сети никогда не появились, несмотря на то, что молодежь проводит в них много времени ежедневно.

Исследование, которое провел социальный психолог Джонатан Хайдт Джонатан Хайдт также автор бестселлера «Тревожное поколение» (The Anxious Generation). Ученый известен своими рекомендациями по ограничению использования смартфонов детьми и подростками. совместно с Harris Poll, охватило 1006 представителей поколения Z в возрасте от 18 до 27 лет. Результаты показали, что 47% молодых людей хотели бы, чтобы TikTok не существовал. Подобное отношение наблюдается и в отношении других платформ: 50% опрошенных выразили такое же желание в отношении X (бывшего Twitter).

Опрос показал, что 60% представителей поколения Z проводят в социальных сетях почти четыре часа ежедневно. Еще интереснее то, что 23% респондентов тратят на это семь и более часов. В то же время 60% опрошенных считают, что социальные сети негативно влияют на общество.

Исследование показало, что влияние социальных сетей различается в зависимости от социальных групп. Так, 44% женщин и 47% представителей ЛГБТК-сообщества заявили о негативном влиянии социальных сетей на их психическое здоровье. Для сравнения, среди мужчин этот показатель составляет 31%, а среди лиц, не принадлежащих к ЛГБТК-сообществу — 35%.

Что касается отдельных платформ, то после TikTok и X больше всего «нежелательными» оказались Snapchat (43%), Facebook (37%) и Instagram (34%). Интересно, что сами смартфоны и мессенджеры вызывают меньше недовольства: только 21% хотели бы, чтобы смартфоны не изобрели, а для мессенджеров этот показатель составляет 19%.

Несмотря на критическое отношение к социальным сетям, только 36% опрошенных поддерживают полный запрет на их использование детьми до 16 лет. Зато 69% выступают за создание безопасных версий социальных сетей для пользователей младше 18 лет.

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Хайдт призывает законодателей принять меры для защиты молодежи от негативного влияния социальных сетей. Он подчеркивает необходимость сделать эти платформы более безопасными для детей или вообще запретить их для несовершеннолетних.

Источник: Fortune