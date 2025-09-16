Китай продает TikTok: "коммерческие условия уже согласованы", Трамп и Си завершат сделку в пятницу

США и Китай достигли рамочного соглашения о соцсети TikTok. Об этом заявили президент США Дональд Трамп и глава Минфина Скотт Бессент.

«Это соглашение между двумя частными сторонами, но коммерческие условия уже согласованы», — отметил Бессент по результатам переговоров американской и китайской сторон в Мадриде.

Трамп в пятницу, 19 сентября, должен провести телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения условий соглашения. Как отметил Бессент, в соответствии с соглашением, платформа TikTok может перейти в собственность США.

Главный переговорщик от Китая по вопросам торговли Ли Ченган подтвердил достижение рамочного соглашения. Он также заявил, что США не должны продолжать препятствовать работе китайских компаний.

Уже 17 сентября истекает срок, до которого китайская компания-владелец TikTok ByteDance должна продать свою долю в США, или же прекратить деятельность соцсети в этой стране. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в понедельник, что для подписания соглашения, возможно, придется перенести срок, но дальнейших продлений не будет.

В прошлом году Конгресс США принял закон, который запрещает операторам магазинов онлайн-приложений, таким как Apple и Google, распространять TikTok в стране из-за якобы статуса соцсети, как такой, что контролируется китайским правительством. Однако в январе этого года Трамп отложил сроки прекращения деятельности TikTok в США. Он предоставил ByteDance 75 дней для достижения соглашения. Затем этот срок снова продлевался в апреле и июне.

Среди наиболее вероятных потенциальных покупателей китайской соцсети — компания Oracle, которая может получить часть акций в рамках сделки. Сейчас Oracle хранит данные американских пользователей TikTok на своих серверах в Техасе и проверяет код на наличие потенциальных уязвимостей. При этом соучредитель Oracle Ларри Эллисон остается близким соратником Трампа.

Заинтересованность в приобретении TikTok высказывала Tesla Илона Маска, стартап в области искусственного интеллекта Perplexity, а также группа по защите прав пользователей интернета Project Liberty бизнесмена Фрэнка Маккорта. В июне этого года Трамп заявлял, что имеет группу очень богатых лиц, заинтересованных в приобретении TikTok, и даже обещал назвать их, однако так и не сделал этого.

Источник: CNBC