Треть чернил для татуировки инфицированы бактериями — живут даже в герметичной упаковке

Исследование выявило бактериальное загрязнение примерно в 35% коммерческих чернил для татуировок и перманентного макияжа в США.

Ученые обнаружили как анаэробные, так и аэробные бактерии в коммерческих красках для тату. Эти выводы, опубликованные в Applied and Environmental Microbiology, журнале Американского общества микробиологии, указывают, что эти чернила потенциально могут вызывать инфекции человека. Это исследование особенно важно, поскольку оно является первым исследованием присутствия анаэробных бактерий в коммерческих красках для татуировок.

«Наши результаты показывают, что неоткрытые и запечатанные краски для татуировок могут содержать анаэробные бактерии, которые, как известно, процветают в средах с низким содержанием кислорода, таких как дермальный слой кожи, наряду с аэробными бактериями. Это свидетельствует о том, что зараженные краски для татуировок могут быть источником инфекции от обоих типов бактерий. Результаты подчеркивают важность мониторинга этих продуктов как для аэробных, так и для анаэробных бактерий, включая, возможно, патогенные микроорганизмы», — говорит автор-корреспондент Сеонг-Дже (Питер) Ким, Ph.D., микробиолог из отдела микробиологии Национального центра токсикологических исследований Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Основной целью нового исследования было оценить распространенность обоих типов микробных загрязнений в красках для татуировок, доступных на рынке США. Для выявления аэробных бактерий исследователи смешали 1-2 грамма раствора чернил для татуировки с соответствующей средой и инкубировали бактерий в стандартном инкубаторе, а для анаэробных, соответственно, применялись анаэробные камеры. Камера постоянно остается без кислорода путем постоянного продувания смесью газов, таких как азот, углекислый газ и водород. Исследователи провели эту процедуру для в общей сложности 75 красок для татуировок от 14 различных производителей.

Исследователи обнаружили, что около 35% красок для татуировок или перманентного макияжа были загрязнены. «Оба типа бактерий, как те, которые нуждаются в кислороде, так и те, которые не нуждаются, могут загрязнять чернила. Не было четкой связи между этикеткой продукта, которая утверждала о стерильности, и фактическим отсутствием бактериального заражения», — говорит Ким.

«Рост популярности татуировок в последние годы совпадает с увеличением осложнений или побочных реакций, связанных с татуировкой. Следует отметить, что микробные инфекции являются лишь одним из аспектов этих осложнений. Кроме микробных инфекций, значительную часть этих проблем составляют иммунологические осложнения, такие как воспалительные реакции и аллергическая гиперчувствительность, а также токсические реакции. В свете результатов нашего исследования мы хотим подчеркнуть важность постоянного мониторинга этих продуктов для обеспечения микробной безопасности», — отмечает исследователь.

Ким и его коллеги будут продвигать свои исследования в двух ключевых направлениях. Они разработают более эффективные методы обнаружения микробов для чернил для татуировок, что сделает процесс более быстрым, точным и менее трудоемким. Они также будут проводить систематические исследования, чтобы углубить понимание микробного загрязнения чернил для татуировок и перманентного макияжа. Это будет включать изучение появления и разнообразия микробных загрязнений, что является важным для предотвращения загрязнения этих продуктов.

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Источник: SciTechDaily