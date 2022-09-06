Три «Народных Байрактара», на которые собирали деньги фонд Притулы и Лачен, уже в Украине

Три ударных беспилотника Bayraktar TB2, деньги на которые собирал фонд Сергея Притулы и блогер Игорь Лаченков и которые турецкая компания Baykar в итоге подарила украинцам, успешно доставили в Украину. Это подтвердил гендиректор Baykar Халук Байрактар ​​»Укринформу» на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 2022).

«Мы поставили Украине Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Все они уже в Украине» Халук Байрактар, гендиректор Baykar Makina

В конце июня украинцы за три дня пожертвовали 600 миллионов гривен на беспилотники Bayraktar TB2 (проект «Народный Байрактар») — сбор организовали Фонд Сергея Притулы совместно с украинским блогером Игорем Лаченковым. Вскоре после этого турецкий производитель Baykar Makina анонсировал передачу трех беспилотников без оплаты. 24 августа Притула опубликовал фото трех готовых Bayraktar TB2 из группировки «Народный Байрактар» и подтвердил их скорую передачу Украине.

Беспилотники Bayraktar TB2 из группировки «Народный Байрактар» отличаются специальной маркировкой — орнаментированной вышивкой. Это было задумано изначально и поможет отличить их в будущих видеоотчётов Минобороны и ВСУ.

Эти новые Bayraktar TB2 в вышиванках присоединятся к другим (в конце июня Минобороны сообщало, что получило около полусотни турецких беспилотников Bayraktar TB2 и законтрактовало еще десятки бортов) и станут ценным дополнением к SAR-спутнику и годовому доступу к базе данных созвездия спутников, которые фонд Сергея Притулы приобрел за деньги, сэкономленные из «народных байракторов».

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Тем временем Baykar готовится к испытаниям Kızılelma — новейшего сверхзвукового беспилотного истребителя, который будут также производиться на будущем украинском заводе.