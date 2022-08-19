Супутник ICEYE (той самий, що придбав фонд Сергія Притули для ЗСУ) залишиться у повній власності України до кінця експлуатації [Технічні деталі угоди]

Вчорашній анонс Фонду Сергія Притули про укладення угоди з ICEYE з купівлею окремого SAR-супутника та доступом до всієї бази знімків фінського оператора очікувано викликала жваву дискусію у суспільстві. І ось зараз компанія EOS Data Analytics (засновником та CEO — Максим Поляков), яка посприяла реалізації проєкта разом з Сергієм Притулою поділилися подробицями стосовно угоди, відповідно до якої українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

Для чого Україні і ЗСУ супутник?

На відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень та у чистому небі, SAR-супутник працює в мікрохвильовому діапазоні (SAR) Це супутники зі спостереження за Землею (EOS), оснащені радарами із синтезованою апертурою (SAR). та діє як ліхтар — він «підсвічує» поверхню землі власними радіохвилями. В основі принципу дії SAR лежить технологія дво- та тривимірного картографування ландшафту за допомогою випромінювання і приймання відбитого від Землі радіосигналу.

Під час руху супутника орбітою відбиті від земної поверхні радіохвилі в режимі реального часу надходять на приймальну антену, записуються та порівнюються між собою, а потім за допомогою програмного забезпечення, трансформуються у візуальне зображення. Залежно від матеріалу поверхні, об’єкти по-різному відбиватимуть одну і ту ж радіохвилю. Завдяки цій різниці певні об’єкти на знімках виходять світлішими, а інші — темнішими.

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«Угода між ICEYE та Благодійним Фондом Сергія Притули є важливим кроком для підсилення космічних можливостей України. По-перше, лише обмежена кількість країн має у своєму розпорядженні SAR супутники, завдяки чому Україна отримує конкурентну перевагу в отриманні даних. Їх Україна отримуватиме в режимі наближеному до реального часу, завдяки чому час від замовлення до отримання даних скоротиться до годин. По-друге, супутник вже перебуває на орбіті, тобто не потрібно чекати на його запуск, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням. По-третє, Україна отримуватиме знімки до того часу, поки супутник продовжуватиме працювати», Нік Ковальський, керівник напрямку EOS SAR в EOS Data Analytics

Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допоможуть вищому командуванню з оперативним плануванням військових операцій демілітаризації та деокупації території України від російських окупантів.

Це покупка чи оренда? Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Угодою передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Це юридична процедура і вона відбувається не моментально — знадобиться певний час, адже перереєстрація має бути проведена з дотриманням необхідних норм, внесення змін до реєстрів тощо.

Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі надходитимуть дані. Тобто ніхто інших, окрім України, яка повністю володіє супутником, не зможе розпоряджатися і користуватися знімками цього супутника.