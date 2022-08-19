Супутник ICEYE (той самий, що придбав фонд Сергія Притули для ЗСУ) залишиться у повній власності України до кінця експлуатації [Технічні деталі угоди]

Вчорашній анонс Фонду Сергія Притули про укладення угоди з ICEYE з купівлею окремого SAR-супутника та доступом до всієї бази знімків фінського оператора очікувано викликала жваву дискусію у суспільстві. І ось зараз компанія EOS Data Analytics (засновником та CEO — Максим Поляков), яка посприяла реалізації проєкта разом з Сергієм Притулою поділилися подробицями стосовно угоди, відповідно до якої українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.
Для чого Україні і ЗСУ супутник?
На відміну від оптичного супутника, який може працювати тільки вдень та у чистому небі, SAR-супутник працює в мікрохвильовому діапазоні (SAR)Це супутники зі спостереження за Землею (EOS), оснащені радарами із синтезованою апертурою (SAR). та діє як ліхтар — він «підсвічує» поверхню землі власними радіохвилями. В основі принципу дії SAR лежить технологія дво- та тривимірного картографування ландшафту за допомогою випромінювання і приймання відбитого від Землі радіосигналу.
Під час руху супутника орбітою відбиті від земної поверхні радіохвилі в режимі реального часу надходять на приймальну антену, записуються та порівнюються між собою, а потім за допомогою програмного забезпечення, трансформуються у візуальне зображення. Залежно від матеріалу поверхні, об’єкти по-різному відбиватимуть одну і ту ж радіохвилю. Завдяки цій різниці певні об’єкти на знімках виходять світлішими, а інші — темнішими.
«Угода між ICEYE та Благодійним Фондом Сергія Притули є важливим кроком для підсилення космічних можливостей України.
По-перше, лише обмежена кількість країн має у своєму розпорядженні SAR супутники, завдяки чому Україна отримує конкурентну перевагу в отриманні даних. Їх Україна отримуватиме в режимі наближеному до реального часу, завдяки чому час від замовлення до отримання даних скоротиться до годин.
По-друге, супутник вже перебуває на орбіті, тобто не потрібно чекати на його запуск, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням.
По-третє, Україна отримуватиме знімки до того часу, поки супутник продовжуватиме працювати»,
Нік Ковальський,
керівник напрямку EOS SAR в EOS Data Analytics
Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов, попри дощ, сніг, туман, задимленість і пил, вдень та вночі. Ці знімки допоможуть вищому командуванню з оперативним плануванням військових операцій демілітаризації та деокупації території України від російських окупантів.
Це покупка чи оренда?
Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.
Угодою передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну. Це юридична процедура і вона відбувається не моментально — знадобиться певний час, адже перереєстрація має бути проведена з дотриманням необхідних норм, внесення змін до реєстрів тощо.
Згідно з угодою, супутник застрахований — якщо з ним щось станеться до завершення гарантованого строку експлуатації, компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.
Головні особливості та можливості супутника ICEYE, який отримала Україна
Періодичність прольотів — супутник пролітає над територією України двічі на добу. Супутникові знімки території України отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, українська сторона може отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE — вона володіє понад 18 супутниками, які пролітаючи над Україною, можуть сукупно робити близько 36 знімків на добу. Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.
Супутник працює на сонячно-синхронній орбіті. За 24 години супутник робить 15 обертів навколо Землі, рухається зі швидкістю 7,5 км на секунду. Супутник знаходиться на висоті 500-600 км над поверхнею Землі.
Роздільна здатність зображень зі супутника — від 0,5 метра до 1 метра на піксель залежно від площі охоплення знімка. Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів.
Іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але із затримкою. Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації — це суттєва перевага, яка може визначити хід війни.
Отже, з урахуванням всього вищесказаного, наразі запитань щодо закупівлі SAR-супутника ICEYE немає, чого не можна сказати про супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30») та діяльність Космічного агентства України під керівництвом Володимира Тафтая.
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