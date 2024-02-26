Троянский конь lifecell — новый сервис для MNP-абонентов: два номера на одной SIM по единому тарифу

Новая неделя, и очередная инициатива lifecell для MNP-абонентов — новый сервис, который позволяет получить два номера на одной SIM по цене одного (единому тарифу). Услуга называется нехитро «Закрепленный номер» и уже доступна всем желающим.

Два номера на одной SIM. Как работает новая услуга lifecell

Прежде всего стоит принять во внимание, что услуга «Закрепленный номер» — платная. Только первые 84 дня предоставляются без дополнительной платы (в счет первого оплаченного пакета услуг), а в дальнейшем ее стоимость — 25 грн / 4 недели. По условиям услуги, перенести номер от другого мобильного оператора к lifecell можно онлайн на любую активную SIM-карту lifecell (та, которая была активирована ранее и до сих пор в использовании), чтобы пользоваться обеими на одной SIM-карте по единому тарифу.

Номер другого мобильного оператора после переноса в сеть lifecell устанавливается как основной, а текущий номер lifecell, который ранее был на SIM-карте абонента, «закрепляется» как дополнительный. В дальнейшем для отправки SMS и совершения звонков с закрепленного номера нужно добавлять в начале номера собеседника специальный код 878. Пожалуй, это единственное неудобство.

Услугу «Закрепленный номер» можно деактивировать в любой момент, набрав USSD-код *727# — после отключения закрепленный номер станет недоступен, как и сама услуга. Подробнее условия услуги расписаны на сайте lifecell по ссылке.

Остается добавить, что lifecell достаточно активно переманивает абонентов Киевстар и Vodafone Украина, и имеет в этом большой успех (не в последнюю очередь благодаря специальным предложениям и постоянным скидкам). Так, оператор, который все еще принадлежит Turkcell, прочно удерживает лидерство по количеству перенесенных в его сеть номеров — уже пять лет подряд с момента запуска услуги MNP. Тем временем продажа lifecell французам NJJ Capital за $525 млн под большим вопросом — все из-за связи с подсанкционным россиянином михаилом фридманом и его партнерам (Фридману и Андрею Косогову из российской «Альфа-Групп» опосредованно принадлежит 19,8% акций турецкого телеком-гиганта). Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не спешит рассматривать вторую заявку (первую регулятор отклонил в начале января из-за несоответствия документов требованиям) — скорее всего, без национализации доли россиян в lifecell сделка не получит зеленого света. Это достаточно сложная и небыстрая процедура, которая происходит через Минюст и ВАКС, например — процесс конфискации доли братьев Ротенбергов в киевском ТРЦ Ocean Plaza, который держал почти год.

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