Покупка lifecell обойдется французской NJJ Capital в $500 млн – «дешево» по сравнению с доходами оператора

Около месяца назад стало известно, что Turkcell продает украинского оператора связи lifecell французской компании NJJ Capital. В то время стоимость сделки не разглашалась. Но сейчас свет на нее пролила публикация в Bloomberg.

Французский миллиардер Ксавье Ньель заявил, что его инвестиционная компания NJJ Capital согласилась заплатить $500 млн за украинского оператора lifecell. Напомним, номинально акции lifecell на момент озвучивания информации о заключении сделки стоили 12,7 млрд грн ($333,4 млн).

Ксавье Ньель уже занимается телекоммуникационными операциями в соседней Польше через мобильного оператора Iliad (бренд Free). Как заявил Ньель на встрече с Парижской пресс-ассоциацией для деловых журналистов, большой объем трафика в роуминге между странами означает, что соглашение имеет смысл. Он отметил, что цена была «дешевой» по сравнению с прибылью украинского оператора Lifecell.

По условиям соглашения, NJJ Capital получит контроль над ООО «Лайфселл», ООО «Глобал Билги» и ООО «Укртауэр». Ньель говорил, что соглашение ожидает проверки регуляторов, включая украинское антимонопольное ведомство. Недавно стало известно, что Антимонопольный комитет вернул компании NJJ Capital заявку на покупку lifecell. По данным Forbes, АМКУ уже получил повторные заявки от входящей в группу NJJ компании DVL Telecom о приобретении доли, обеспечивающей контроль в ООО «Лайфселл», ООО «Глобал Билги» и ООО «Укртауэр».