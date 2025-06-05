TRUMP запустит криптокошелек в партнерстве с Magic Eden, но есть нюансы

Команда, стоящая за мемкоином TRUMP, заявила, что облегчит сторонникам Трампа доступ к криптовалюте и позволит присоединиться к сообществу благодаря запуску криптокошелька. Trump Wallet еще не запущен. Но уже известно, что приложение будет работать на базе Magic Eden, цифрового межцепочечного NFT-кошелька для коллекционеров. Сам сервис использует блокчейн Solana.

На сайте анонсированного кошелька говорится о том, что это официальное приложение от президента США Дональда Трампа. Magic Eden подписала партнерство с GetTrumpMemes.com, чтобы создать первый и единственный кошелек Trump Wallet.

Но вот что интересно: семья Трампа выступила с заявлением о том, что не имеет никакого отношения к Trump Wallet. Эрик Трамп написал, что этот проект не одобрен The Trump Organization.

«Я был бы крайне осторожным, используя наше имя в проекте, который не был утвержден и неизвестен никому в нашей организации».

Младший сын Трампа, Баррон Трамп, даже сделанный вообще свой первый пост на Х, чтобы написать о том, что его семья «не имеет никакого отношения к этому кошельку».