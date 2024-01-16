S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 5 сентября 2024 года. Заявление GSC Game World о переносе релиза игры

Только что GSC Game World назвала «окончательную» дату релиза STALKER 2: Сердце Чернобыля — долгожданная игра выйдет 5 сентября 2024 года. Релиз состоится одновременно на ПК, Xbox Series X|S и Game Pass.

Это уже четвертый перенос релиза STALKER 2 с момента показа геймплея горячо ожидаемого продолжения шутера на E3 2021 (эх, E3…), когда проект впервые получил дату релиза — сначала игру планировали выпустить 28 апреля 2022 года, в начале 2022 года студия перенесла релиз на 8 декабря 2022, затем на 2023 год, и к этому моменту GSC Game World целилась в первый квартал 2024 года. До недавнего времени многие считали, что игра выйдет в феврале 2024 года, а недавнее появление на странице STALKER 2 в Epic Games Store скриншотов с обновленным интерфейсом некоторые пользователи восприняли как намек на приближение релиза. Что ж, не так получилось, как думалось.

Придется подождать еще несколько месяцев, и, судя по всему, больше переносов не ожидается, поскольку разработчики STALKER 2 указывают новую дату как «окончательную». Также они пообещали и дальше делиться разными интересными подробностями игры, и, вероятнее всего, STALKER 2 станет одним из ключевых тайтлов летних игровых выставок сезона 2024 года.

Трейлер с анонсом окончательной даты выхода STALKER 2

Официальное письмо от GSC Game World, посвященное переносу релиза

Сталкеры,

В прошлом году, во время Gamescom 2023, мы наконец-то смогли с вами встретиться лично. Как настоящие друзья, мы сели у костра и поделились с вами маленькой частью того, над чем работали все эти годы — демо STALKER 2: Сердце Чернобыля. Публично, впервые.

Первоначально это была единовременная инициатива, которая впоследствии расширилась до полноценного турне от костра до костра во Франции, Бразилии, Сингапуре и других странах. Тысячи игроков смогли сыграть в игру и, что самое главное, поделиться необходимым для нас фидбеком.

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И как настоящие друзья – вы были искренними в своих отзывах об игре. Очень благодарны за то, что обратили наше внимание не только на положительные, но и на негативные моменты. Проанализировав все записи, комментарии и заметки пришли к двум выводам. Один вызывает радость, другой требует большего внимания.

Итак, первый вывод: Зона осталась Зоной. По ее образу и человеческому облику. Игра чувствуется и играет как STALKER. Атмосфера, хардкорный стиль, опасная и неприветливая среда – ваши слова, которые нас невероятно порадовали. Ведь с самого начала Зона задумывалась именно так.

Второй вывод: снаряжение в рюкзаке нужно еще раз проверить, чтобы быть уверенным, что оно не подведет в самый необходимый момент. С технической точки зрения игра еще требует определенного времени на доработку.

На протяжении откровенно сложного процесса разработки мы понимали, что время — это главный ресурс и потребность для команды. Оценив масштабы работ по полишингу и понимая, что не можем испытывать ваше терпение слишком сильно, мы были нацелены выпустить игру в 1 квартале 2024 г. и работали над тем, чтобы уложиться в установленные сроки.

Однако это не меняет того факта, что в начале этого года мы до сих пор отмечаем моменты технического несовершенства, которые нужно исправить в STALKER 2, чтобы достичь того уровня качества, который ожидают игроки.

Нет никакого способа сделать очередную задержку менее удручающей, поэтому мы решили четко объяснить наши причины отложить игру ради очередной волны доработок.

Финальная дата релиза STALKER 2: Сердце Чернобыля – 5 сентября, 2024 года.

Мы знаем, что вы ждете этого момента — и поверьте, мы тоже. Но путешествие в Зону требует дополнительной подготовки ради уверенности в ее качестве. Спасибо за ваше терпение и поддержку. В течение года вы точно увидите еще очень много информации по игре.