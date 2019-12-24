Twitter заблокировал возможность публикации анимированных PNG файлов после онлайн-атаки на людей, страдающих эпилепсией





Сервис микроблогов Twitter заблокировал на своей платформе публикацию анимированных PNG файлов (APNG). Такое решение было принято после того, как на учётную запись Epilepsy Foundation в Twitter была совершена атака при помощи анимированных изображений, которые могли вызывать приступы эпилепсии у чувствительных людей.

Сервис Twitter обнаружил ошибку, которая позволяла пользователям обходить настройки автозапуска и разрешать размещать несколько анимированных изображений в одном сообщении с использованием формата файла APNG.

В Twitter заявляют, что стараются обеспечить безопасную работу сервиса для всех пользователей. Файлы APNG «были забавными», но не учитывали настройки автоматического воспроизведения. Потому администрация сервиса приняла решение убрать возможность добавлять такие файлы к твитам. Это было сделано для безопасности людей с чувствительностью к движущимся и мигающим изображениям, в том числе с эпилепсией.

Публикации с уже добавленными изображениями APNG не будут удаляться с платформы, но в дальнейшем будет возможность работать только с GIF анимацией. По данным Yahoo, в Twitter обнаружили, что APNG файлы не использовались в целевой атаке на Epilepsy Foundation, но выявленная ошибка позволила бы проводить такие атаки в будущем.

Атаки на учётную запись Epilepsy Foundation в Twitter в прошлом месяце, который был назван Национальным месяцем осведомлённости об эпилепсии. Злоумышленники использовали хэштеги Epilepsy Foundation и возможность публикации анимированных изображений в сервисе микроблогов для публикации изображений с мерцающими световыми эффектами. Неясно, сколько людей могло пострадать в результате такой атаки, но в Epilepsy Foundation заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами и подали уголовные жалобы на учётные записи, которые, как считается, были замешаны в атаке.

Источник: The Verge