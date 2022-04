Twitter не шутил по поводу возможности редактирования твитов — вскоре протестировать кнопку смогут подписчики Twitter Blue

Функция, которую пользователи Twitter просили так долго (собственно, с момента запуска соцсети в 2006 году), что она стала мемом — мифическая «кнопка редактирования» — теперь становится реальностью. Администрация соцсети подтвердила, что работает над внедрением возможности редактирования твитов после их публикации — тестирование новой функции с подписчиками Twitter Blue (в Украине платный Twitter пока недоступен) начнется в ближайшие месяцы.

Таким образом, первоапрельское объявление Twitter о разработке кнопки редактирования оказался не шуткой — официальное подтверждение появилось вскоре после запуска Илоном Маском опроса о необходимости добавления кнопки редактирования твитов. Самый богатый человек в мире (на сегодня его состояние оценивается в 288 миллиардов долларов), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с недавних пор является крупнейшим акционером Twitter и входит в совет директоров компании.

Идея заключается в обеспечении возможности исправления любых опечаток и других ошибок в твите уже после его публикации, не жертвуя никакими накопившимися ответами, ретвитами или лайками. То есть, судя по риторике, смысловое содержание от этого не должно страдать. Как именно Twitter планирует реализовать возможность редактирования твитов, чтобы окончательно все не испортить (отсутствие возможности редактирования контента — один из основополагающих принципов платформы), пока неизвестно.

Вице-президент и начальник потребительского отдела Twitter Джей Салливан рассказал, что возможность редактирования твитов «оставалась наиболее запрашиваемой функцией Twitter в течение многих лет». С прошлого года компания ищет способ «безопасной» реализации этой функции.

3/ Without things like time limits, controls, and transparency about what has been edited, Edit could be misused to alter the record of the public conversation. Protecting the integrity of that public conversation is our top priority when we approach this work.

— Jay Sullivan (@jaysullivan) April 5, 2022