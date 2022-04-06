Twitter не шутил по поводу возможности редактирования твитов — вскоре протестировать кнопку смогут подписчики Twitter Blue

Функция, которую пользователи Twitter просили так долго (собственно, с момента запуска соцсети в 2006 году), что она стала мемом — мифическая «кнопка редактирования» — теперь становится реальностью. Администрация соцсети подтвердила, что работает над внедрением возможности редактирования твитов после их публикации — тестирование новой функции с подписчиками Twitter Blue (в Украине платный Twitter пока недоступен) начнется в ближайшие месяцы.

Таким образом, первоапрельское объявление Twitter о разработке кнопки редактирования оказался не шуткой — официальное подтверждение появилось вскоре после запуска Илоном Маском опроса о необходимости добавления кнопки редактирования твитов. Самый богатый человек в мире (на сегодня его состояние оценивается в 288 миллиардов долларов), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с недавних пор является крупнейшим акционером Twitter и входит в совет директоров компании.

Идея заключается в обеспечении возможности исправления любых опечаток и других ошибок в твите уже после его публикации, не жертвуя никакими накопившимися ответами, ретвитами или лайками. То есть, судя по риторике, смысловое содержание от этого не должно страдать. Как именно Twitter планирует реализовать возможность редактирования твитов, чтобы окончательно все не испортить (отсутствие возможности редактирования контента — один из основополагающих принципов платформы), пока неизвестно.

Вице-президент и начальник потребительского отдела Twitter Джей Салливан рассказал, что возможность редактирования твитов «оставалась наиболее запрашиваемой функцией Twitter в течение многих лет». С прошлого года компания ищет способ «безопасной» реализации этой функции.

3/ Without things like time limits, controls, and transparency about what has been edited, Edit could be misused to alter the record of the public conversation. Protecting the integrity of that public conversation is our top priority when we approach this work. — Jay Sullivan (@jaysullivan) April 5, 2022

«Без таких вещей, как ограничение во времени, средства контроля и прозрачность в части отредактированного контента, кнопку Edit можно было бы использовать неправильно для [манипуляционных] изменений записи публичного разговора. Защита целостности этого публичного разговора является нашим основным приоритетом, когда мы подходим к этой работе».

В 2020 году в одном из интервью Джек Дорси четко дал понять, что кнопки редактирования можно не ожидать, поскольку это нарушает фундаментальные ценности, которые были заложены в начале и определили Twitter, сделав его таким, каким мы его знаем сегодня. Одновременно Twitter уже уступал принципам — в 2017 году соцсеть увеличила лимит на длину сообщений вдвое (со 140 до 280 символов). К тому же, Джек Дорси больше не руководит Twitter — он покинул пост генерального директора компании в конце 2021 года.

Ранее у Twitter появилась функция отмены, позволяющая отозвать твит перед его отправкой, хотя она доступна только для подписчиков Twitter Blue.

В соцсетях шутят, что именно Илон Маск заставил Twitter добавить кнопку редактирования твитов и теперь ему нужно купить пакет акций YouTube и вернуть на платформу дизлайки.