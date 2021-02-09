У «День безпечного Інтернету» Google порадив декілька дій для більш кращого захисту себе і своїх даних в мережі





Сьогодні у всьому світі відзначається «День безпечного Інтернету», тому коли ви відкрили стартову сторінку Google Пошуку, то напевно звернули увагу на відповідне повідомлення. До цього свята Google Україна вирішила нагадати декілька простих дій, які кожен може виконати вже сьогодні, щоб краще захистити себе і свої дані в мережі:

1. Зробіть перевірку безпеки Google.

Проходження перевірки безпеки не лише допомагає підвищенню вашої безпеки під час використання Google. Перевірка також містить корисні поради, які допоможуть посилити ваш захист в мережі, наприклад, нагадає вам про додавання функції блокування екрана вашого мобільного телефону та покаже, на яких сайтах та програмах ви можливо зареєструвалися, використовуючи ваш обліковий запис Google. Перейдіть до g.co/securitycheckup, щоб виконати перевірку безпеки.

2. Використовуйте унікальні паролі для ваших облікових записів.

Використання одного і того ж пароля для входу до декількох облікових записів збільшує ризик безпеки. Створіть унікальний пароль для кожного облікового запису, щоб усунути цей ризик, і переконайтеся, що кожен пароль важко вгадати, і він містить щонайменше вісім символів. Перейдіть до Менеджеру паролів в своєму обліковому записі Google, та переглядайте, змінюйте й видаляйте збережені паролі.

3. Зробіть перевірку збережених паролей

Перевірте безпеку паролів, збережених в обліковому записі Google. Дізнайтеся, чи їх не зламали, наскільки вони надійні та чи всі паролі унікальні.

4. Налаштуйте двоетапну перевірку.

Захистіть свій обліковий запис за допомогою двоетапної перевірки. Коли ви входитимете в обліковий запис Google, потрібно буде вводити пароль і код підтвердження. Таким чином, навіть якщо хтось дізнається ваш пароль, цього буде недостатньо, щоб увійти у ваш обліковий запис.

5. Слідкуйте, щоб ваше програмне забезпечення було оновлено.

Щоб захистити себе в Інтернеті, переконайтеся, що на всіх пристроях завжди використовується найновіша версія програмного забезпечення. Деяке програмне забезпечення, наприклад Chrome, оновлюватиметься автоматично, тому вам ніколи не доведеться турбуватися про це самостійно. В інших службах, які надсилають сповіщення, коли настає час для оновлення, не натискайте «нагадати мені пізніше» — краще приділіть трішки часу, щоб відразу встановити ці оновлення.

Зазначимо, що щодня Google Pay шифрує платежі 150 мільйонів людей, Google Meet захищає 7,5 мільярда хвилин зустрічей, Google Фото шифрують понад 4 мільярди фотографій, а Пошук Google блокує понад 25 мільярдів спам-сторінок з результатів пошуку.

Джерело: Google Україна