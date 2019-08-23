У HP меняется главный исполнительный директор





Компания HP объявила, что её генеральный директор Дион Вайслер уйдёт в отставку «из-за проблем со здоровьем в семье». Ему на смену придёт Энрике Лорес, который в настоящее время является президентом подразделения HP по выпуску принтеров.

Энрике Лорес официальной займёт пост главного исполнительного директора HP с 1 ноября текущего года. При этом Вайслер будет возглавлять совет директоров компании до следующего ежегодного собрания акционеров, которое должно состояться в апреле 2020 года.

Вайслер является генеральным директором с 2015 года, когда HP разделилась на две части: бизнес по производству ПК и принтеров, известный как HP Inc., во главе с Вайслером, и бизнес-сервис под названием HPE, которым руководил бывший генеральный директор HP Мег Уитман, пока она не ушла в отставку в 2015 году. После этого она стала соучредителем платформы коротких видео Quibi.

Энрике Лорес проработал в HP 30 лет и начал свою карьеру в качестве технического специалиста. В 2018 году он был частью команды, которая создала принтер, предназначенный для работы в условиях невесомости, разработанный для Международной космической станции.

Источник: The Verge