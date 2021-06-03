У Києві СБУ викрила хакерів, які імітували торги на біржах та криптовалютних проектах, завдяки чому привласнили 9 млн грн





Кіберфахівці Служби безпеки України у Києві припинили функціонування підпільного телекомунікаційного центру. Організатори привласнювали кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проектах. З початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників.

Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє громадян України та іноземець. Ділки розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах. Вони також створили мережу так званих «фішингових» вебресурсів – копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.

Потенційних «інвесторів» організатори заманювали на підконтрольні ресурси через «ботмережу» рекламних акаунтів у популярних соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували «жертвам» з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.

Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих «грошових мулів» – людей, банківські карти яких є «транзитними» для привласнених коштів.

Зловмисники також заробляли на наданні послуг «аутсорсу» іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників. У ході обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку та мобільні пристрої; зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів та виведення їх на криптогаманці; інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Джерело: СБУ