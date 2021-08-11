У липні українці придбали 770 електромобілів, за рік частка нових екземплярів зросла з 8% до 12% (найбільш популярна новинка — китайський кросовер JAC iEVS4)





Впродовж липня український автопарк поповнився 771 автомобілем на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 3,5% менше, ніж роком раніше, повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Цікаво, що частка нових машин у липневих реєстраціях BEV помітно зросла — з 8% у 2020 році до 12% у 2021 році. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто – 714 шт. (нових — 93 штуки, уживаних – 621 штука). Із 57 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, дві третини склали Renault Kangoo Z.E. (39 штук).

Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. У липні українську реєстрацію отримали 207 авто цієї моделі. Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 72 реєстрації. «Бронзу» місяця отримали одразу два автомобіля. За Chevrolet Bolt та Tesla Model S своїми гаманцями проголосували по 38 автомобілістів. Четвертим за популярністю став електромобіль Hyundai Kona – 33 реєстрації. Замикає Топ-5 липневого ринку електромобілів Renault Zoe – 30 шт.

Кращий результат серед нових електромобілів показав JAC iEVS4 — автомобілі цієї моделі в липні придбали 16 покупців. Цей китайський електрокросовер комплектується електродвигуном на 150 к.с. (110 кВт), що дозволяє розігнатися до 150 км/год та аккумулятором на 55 кВтг, що забезпечує запас ходу до 400 км (по циклу NEDC).

Всього з початку 2021 року першу реєстрацію в Україні пройшли 4,4 тис. одиниці автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 2% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала майже 90%.

Зазначимо, що за червень поточного року на українські номери перейшли 9,8 тис. нових легкових авто та 54,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.

Джерело: Укравтопром