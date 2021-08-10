У липні українці придбали майже 55 тис. уживаних автомобілів, ввезених з-за кордону — це рекорд за останні 30 місяців





Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» повідомила, що впродовж липня поточного року одразу 54,5 тис. ввезених з-за кордону уживаних іномарок отримали українську реєстрацію.

Внаслідок цього реєстрації придбаних закордоном вживаних легкових автомобілів перевершили ринок нових легкових авто майже у 5,6 раза. Відносно липня минулого року поповнення автопарку країни старими автівками збільшилось на 59%.

Найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen, за місяць майже 9,2 тис. авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських. На другому місці Ford — протягом липня було зареєстровано 4,7 тис. б/в-шних Фордів. Третьою за популярністю стала Renault з результатом 4,2 тис. машин.

Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 3,6 тис. автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів Opel у заліку якого більше 3,5 тис. українських номерів.

Volkswagen — 9,2 тис. Ford — 4,7 тис. Renault — 4,2 тис. Skoda — 3,6 тис. Opel — 3,5 тис.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем липня став Volkswagen Passat. За місяць свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3,3 тис. авто з пробігом цієї моделі.

Всього з січня по липень поточного року українську прописку отримали 250 тис. легкових авто з пробігом, це на 44% більше ніж торік і у 4,3 раза більше за кількість проданих в країні нових авто за той саме період.

Джерело: Укравтопром