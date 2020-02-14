У Oracle готовы аргументы против Google в Верховном суде, которые будут заслушаны 24 марта





Oracle представила свои доводы защиты в предстоящей битве за авторские права в Верховном суде США. Компания обвиняет Google в краже 11500 строк кода языка программирования Java, утверждая, что поисковый гигант «совершил вопиющий акт плагиата», встроив поддержку Java в Android, не имея на это лицензию. Обе стороны должны представить свои доводы до 24 марта, когда состоится слушание по делу в суде.

Судебная тяжба Google и Oracle длится уже десятилетие, и главный вопрос в неё звучит следующим образом: можно ли защитить авторским правом отдельные блоки кода такого языка программирования, как Java, и, если да, был ли этот код позаимствован для добросовестного использования? Oracle утверждает, что Java является сложным и креативным продуктом. Google скопировала код после неудачной попытки разработать собственную экосистему приложений, и получившаяся в результате операционная система Android способствовала тому, что язык Java потерял свою ценность.

В заявлении Oracle говорится, что, если Верховный суд станет на сторону Google, это будет означать, что каждый желающий может копировать чужой труд только потому, что ему понравился чей-то продукт. После этого ни одна компания не станет рисковать огромными инвестициями. Далее Oracle говорит о том, что победа Google в суде подорвёт веру в способность Америки обеспечивать защиту авторских прав во всем мире.

Google поддерживают многие крупные технологические компании и организации. В свою очередь они утверждают, что победа Oracle усложнит создание совместимого программного обеспечения. Другие компании, в числе которых IBM и Microsoft, считают, что решение в пользу Oracle может поставить их под угрозу тоже. Google выиграла два дела в нижестоящих судах, а Oracle дважды обжаловала эти решения. Если Верховный суд оставит в силе последнее решение, Oracle одержит победу, а Google придётся выплатить $9 млрд.

Источник: The Verge