У серпні українці придбали 770 електромобілів (+19%), кожен п’ятий з них — новий





В останній місяць літа український автопарк поповнили 771 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 19% більше, ніж роком раніше, повідомляє асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Разом зі зростанням реєстрацій електромобілів відбулось також збільшення в них частки нових машин, з 9% у 2020 році до 19% у 2021 році. Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто – 721 шт. (нових – 143 шт, уживаних – 578 шт).

Найпопулярнішим в країні електрокаром залишається Nissan Leaf, за місяць українську реєстрацію отримали 207 авто цієї моделі. Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 71 реєстрація. На третьому місці Renault Zoe – 40 машин. Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 38 реєстрацій. Замикає Топ-5 серпневого ринку електромобілів Chevrolet Bolt – 37 шт.

Nissan Leaf — 207 шт. Tesla Model 3 — 71 шт. Renault Zoe — 40 шт. Tesla Model S – 38 шт. Chevrolet Bolt – 37 шт.

З півсотні комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 41 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E.

Всього за вісім місяців з початку 2021 року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 5,2 тисяч одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала майже 89%.

Для порівняння, у серпні українці придбали 8,5 тис. нових легкових автомобілів та 51,3 тис. уживаних. Всього з початку 2021 року українці придбали і поставили на облік 66,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року та понад 301 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 46% більше ніж торік та у чотири з половиною рази більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період поточного року.

Джерело: Укравтопром