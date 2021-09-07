



За минулий місяць українці зареєстрували 51,3 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду на 56% перевищила показник річної давнини, повідомила асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром».

З оглядом на те, що у серпні українці придбали лише 8,5 тис. нових легкових автомобілів, частка вживаних іномарок склала майже 86% від усіх легкових автомобілів, що вперше реєструвалися в Україні.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat — впродовж серпня 2021 року українці зареєстрували 3327 екзмеплярів. Другий результат у Renault Megane, за місяць на українські номери перейшли 2832 авто з пробігом цієї моделі.

На третьому місці Volkswagen Golf – 2697 розмитнених і зареєстрованих авто. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у серпні стали 2435 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1657 од.

Топ-5 уживаних бестселерів серпня:

Volkswagen Passat — 3327 шт. Renault Megane — 2832 шт. Volkswagen Golf — 2697 шт. Skoda Octavia — 2435 шт. Ford Focus — 1657 шт.

Всього з початку 2021 року українські номери отримали понад 301 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 46% більше ніж торік та у чотири з половиною рази більше, ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період поточного року.

Джерело: Укравтопром