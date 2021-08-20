Укравтопром: За півроку в Україну було ввезено 280,3 тис. автомобілів на сумму $2,1 млрд (80% з них — вживані з Німеччини та США)
Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» повідомила, що за півроку в Україну у режимі імпорту було ввезено 280,3 тис. легкових автомобілів. Загальна митна вартість цих авто становила понад $2,1 млрд.
У порівнянні з першим півріччям минулого року імпорт легкових авто зріс майже на 87 тис. одиниць або на 45%. Левову частку в цьому імпорті (80,5%) склали вживані авто — на їх придбання імпортери витратили $1,05 млрд.
Найбільшу кількість автомобілів з пробігом було імпортовано з Німеччини, з січня по червень – 46 тис. шт., загальна митна вартість яких становила $231 млн. На другому місці США, звідки в Україну завезли і розмитнили 40 тис. вживаних легкових авто, на суму – $286 млн. На третьому місці Польща – 25 тис. машин на $66 млн.
Вживані автомобілі:
- Німеччина — 46 тис. на $231 млн;
- США — 40 тис. на $286 млн;
- Польща – 25 тис. на $66 млн.
У поставках нових легкових автомобілів домінує Японія. З «Країни, де сходить сонце», за шість місяців завезли 11,2 тис. авто. Японські постачальники заробили на цьому майже $260 млн. Далі йдуть Китай і Румунія звідки в країну прибуло 11 тис. од. і 5,8 тис. од. нових машин відповідно. Імпорт нових легкових автівок з КНР коштував Україні $38 млн, а з Румунії – $67 млн.
Нові автомобілі:
- Японія — 11,2 тис. на $260 млн;
- Китай — 11 тис. на $38 млн;
- Румунія — 5,8 тис. на $67 млн.
Зазначимо, що тільки у липні українці придбали майже 55 тис. уживаних автомобілів, ввезених з-за кордону (це рекорд за останні 30 місяців) та лише 10 тис. нових легкових автомобілів.
Джерело: Укравтопром