У вересні українці придбали 893 електромобіля, з них 145 — нові (це рекорд для нашого ринку)

У минулому місяці свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 145 нових та 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Отже у вересні 2021 року встановлено рекорд з кількості нових електромобілів, що були зареєстровані впродовж одного місяця, повідомляє «Укравтопром».

Попередній рекорд було зафіксовано у серпні поточного року, коли українськи номери отримали 144 нові BEV. У порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі зріс у два з половиною рази, а на машини з пробігом – на 18%.

Найпопулярнішим електрокаром серед нових авто став Nissan Leaf. У вересні українську реєстрацію отримали 28 нових Ліфів. Другий результат продемонстрував Hyundai Ioniq – 12 реєстрації. Третім за популярністю став електричний Nissan Sylphy, за цей електромобіль своїми гаманцями проголосували 11 покупців. На четвертому місці одразу два автомобілі: JAC iEVS4 та Porsche Taycan, в заліку яких по 10 реєстрацій. Замикають ТОП-5 вересневого ринку нових електромобілів також дві моделі: BMW i3 та Mercedes-Benz EQC, в активі кожної по 9 реєстрацій.

ТОП-5 нових електромобілів:

Nissan Leaf — 28 шт. Hyundai Ioniq — 12 шт. Nissan Sylphy — 11 шт. JAC iEVS4 та Porsche Taycan — по 10 шт. BMW i3 та Mercedes-Benz EQC — по 9 шт.

Найпопулярнішим електромобілем з пробігом також залишається Nissan Leaf. У вересні 174 вживаних авто цієї моделі поповнили український автопарк. На другому місці Tesla Model 3 – 95 реєстрацій. Третє місце у Renault Zoe – 48 реєстрацій. Четвертим за популярністю став Volkswagen е-Golf – 39 шт. Також у п’ятірку лідерів потрапив Chevrolet Bolt, за місяць 37 вживаних електромобілів цієї моделі отримали свої перші українські номери.

ТОП-5 уживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 174 шт. Tesla Model 3 — 95 шт. Renault Zoe — 48 шт. Volkswagen е-Golf — 39 шт. Chevrolet Bolt — 37 шт.

Всього за дев’ять місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 6,1 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала 88%, проти 92% роком раніше.

Зазначимо, що у вересні українці придбали 9,4 тис. нових легкових автомобілів та 54,3 тис. уживаних автомобілів з-за кордону.

Джерело: Укравтопром