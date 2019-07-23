Uber начал тестировать комбинированную подписку, которая предлагает скидки на поездки, а также бесплатное использование Uber Eats и велосипедов/самокатов JUMP

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Компания Uber начала тестировать в отдельных городах США новую месячную подписку, которая объединяет предложения для каждого из сервисов компании, включая Uber, Uber Eats и JUMP.

За $24,99 в месяц жители Сан-Франциско и Чикаго могут получить скидки на каждую поездку в такси Uber, бесплатную доставку блюд сервисом Uber Eats и бесплатное использование электровелосипедов и электросамокатов в рамках сервиса JUMP.

В других городах США компания тестирует иные варианты месячной подписки Uber Pass, но все они включают в той или иной форме скидки на использование основных сервисов Uber. Ранее сервис предлагал подписку Ride Pass, однако она не включала сервис Uber Eats.

Таким образом, с помощью одной подписки житель крупного города может закрыть сразу две важные потребности — как быстро (самокаты/велосипеды) или комфортно (такси) добраться до нужного места и как быстро перекусить дома или на работе, когда нет времени на посещение оффлайн-ресторана (Uber Eats).

Отметим, что объединение нескольких сервисов в рамках одной подписки является достаточно выгодным для обеих сторон (вспомните тот же Xbox Game Pass Ultimate, объединяющий сервисы Game Pass и Xbox Live). Пользователи получают скидки на сервисы, которыми и так пользуются, увеличивая лояльность к бренду, а компания получает прибыль за счет более активного использования их предложений.

Источник: Techcrunch