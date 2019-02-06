Официально: Uber Eats начинает работу в Киеве, до конца февраля доставка бесплатна по промокоду HELLOKYIV

Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в столице Украины. Начиная с 10:00 сегодняшнего дня, киевляне смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com и заказать свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города. Поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель — достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса.

Uber Eats работает на базе той же технологии, которая дает возможность пользователям беспрепятственно путешествовать из пункта А в пункт Б, и представляет собой приложение для заказа и доставки еды, партнерами которого являются более 160 000 ресторанов в 400 городах по всему миру. С его помощью миллионы людей могут получать любимые блюда одним нажатием кнопки.

Партнерами Uber стали уже более 200 ресторанов в Киеве, из которых благодаря Uber Eats люди могут заказывать блюда на любой вкус и по любому поводу, семь дней в неделю. Среди них такие популярные рестораны и кафе как Mimosa Brooklyn Pizza, Milk Bar, Musafir, Gogi, ORANG+UTAN и Bistro Bistro — они все доступны в одном месте, а еда из них будет доставлена быстро и в свежем виде.

Поначалу услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре Киева и частично в прилегающих к центру районах города, таких как Шевченковский, Подольский, Печерский и Соломенский.

“Мы очень рады представить сегодня в Украине Uber Eats. С этим запуском Киев присоединяется к сотням других городов по всему миру, которые уже пользуются Uber Eats как новым способом заказа и доставки отличной еды. В свое время мы совершили революцию в том, как люди перемещаются по городу, теперь мы хотим трансформировать то, как люди получают удовольствие от еды. Мы будем усердно работать в ближайшие недели и месяцы, чтобы сделать обслуживание более быстрым и доступным для большего количества людей, и на этом раннем этапе будем особенно рады любым отзывам”, — сказал Антон Шулык, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

По мере развития сервиса Uber Eats планирует в скором времени достичь среднего времени доставки менее 35 минут, с возможностью отслеживать заказы на карте в приложении Uber Eats, начиная с приема заказа и до доставки по указанному адресу.

По случаю запуска сервиса в столице Украины, Uber Eats предлагает бесплатную доставку неограниченного количества заказов до конца февраля — для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод HELLOKYIV.

Uber Eats — как заказать:

Загрузите приложение или перейдите на сайт ubereats.com Войдите в свою учетную запись Uber или выполните необходимые шаги, чтобы ее создать. Введите адрес доставки — добавьте свой дом, место работы или любой другой адрес. Просмотрите список ресторанов — найдите свой любимый ресторан или отсортируйте рестораны по кухне, цене, срокам доставки или диетическим ограничениям. Оплатите заказ с помощью платежной карты, зарегистрированной в системе. Отслеживайте свой заказ — с момента приема его рестораном и до момента доставки прямо к вашей двери. После доставки заказа оцените ваш опыт.

Начиная с сегодняшнего дня, более 200 киевских ресторанов откроют свои виртуальные двери через приложение Uber Eats. Из опыта работы по всему миру, приложение Uber Eats может помочь местным ресторанам связаться с большим количеством клиентов, а также получить доступ к технологиям и данным, которые помогут адаптироваться и развиваться на растущем рынке доставки продуктов питания.

Ключевые функции приложения:

Нет минимального размера заказа — если хотите, вы можете заказать только суп. Цены устанавливаются нашими ресторанами-партнерами согласно их меню, а стоимость доставки составляет 30 гривен (стоимость доставки не зависит от размера заказа). Планирование заказов — иногда удобно иметь возможность спланировать заказ заранее. Для этого мы предлагаем вам такую опцию. Вы можете запланировать заказ в промежуток времени от часа до недели до желаемого времени доставки. Отслеживайте свой заказ — вы будете точно знать, где находится ваш заказ в данный момент. Отслеживайте его в режиме реального времени, с момента, когда ваш заказ принят рестораном, передан курьеру и доставлен ​​вам. Персональные рекомендации — открыв Uber Eats, вы сможете легко найти то, что хотите. Мы используем машинное обучение, чтобы вы могли получать рекомендации, такие как варианты доставки менее чем за 30 минут и популярные опции рядом с вами, основываясь на прошлых заказах и различных деталях, таких как время суток и место доставки. Фильтр для еды — поиск должен быть простым. Поэтому вы также можете искать рестораны по определенным критериям, таким как скорость, цена и диетические ограничения. Хотите увидеть все варианты без глютена с доставкой в течение 30 минут? Нет проблем. Информация о блюде и среднее время приготовления помогают нам показать именно те блюда, которые вам нужны и которые будут доставлены в нужное время. Откройте для себя лучшие варианты в вашем городе — как и в пятизвездочной системе рейтинга, знакомой по приложению Uber, в Uber Eats вы можете увидеть прямо в приложении, как другие оценили тот или иной ресторан. Настройте место доставки — будь вы дома, в офисе или на отдыхе с семьей в парке, вы можете ввести еще более конкретные инструкции, например, “заберу еду на остановке” или “доставить до двери”. Заказывайте Uber Eats в дороге — когда вы совершаете поездку с Uber, вы также можете открыть приложение Uber Eats и заказать еду, которая прибудет по адресу в то же время, что и вы.

Напомним, что Uber Eats — это отдельное приложение для доставки еды компании Uber, с помощью которого заказать блюда из ресторана так же просто, как заказать поездку; находитесь ли вы дома, в офисе или в парке.

Uber использует свою технологию и расширяет сеть партнеров по доставке, чтобы доставлять еду проголодавшимся клиентам, которые могут отслеживать свой заказ, настраивать адрес доставки и использовать ту же учетную запись, что и для поездок. Uber Eats доступен в более чем 400 городах в более чем 40 странах на всех обитаемых континентах по всему миру.

Источник: Uber Eats