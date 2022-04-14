Uber возобновил работу в Киеве — никакой комиссии за поездки компания взимать не будет

Uber сообщил о своем возвращении в Киев — после получения одобрения от городских властей популярный сервис такси возобновляет работу в столице.

В компании отмечают, что главная цель — поддержать столицу в скорейшем возвращении к нормальной жизни и помочь жителям и организациям передвигаться по городу. Uber также вводит специальные условия и не будет брать какую-либо комиссию за обслуживание, так что полная стоимость поездок будет поступать водителям. Сколько они будут действовать, не уточняется.

Также Uber пожертвует 10 000 бесплатных поездок государственным служащим и другим работникам критической инфраструктуры, оказывающих необходимую помощь и услуги киевлянам.

Uber продолжает работать в других украинских городах: во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно.

Помощь гражданам и волонтерам

Кроме возобновления основной операционной деятельности Uber продолжает инициировать различные социальные проекты в сотрудничестве с неправительственными организациями, волонтерскими центрами и бизнесом для поддержки украинцев на местном и глобальном уровнях.

В частности, Uber предлагает промокоды на бесплатные поездки в центры сдачи крови донорам из DonorUA — они доступны во всех городах, где работает платформа (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Ровно и Луцке). Пользователи, зарегистрированные на сайте DonorUA, смогут воспользоваться одноразовым промокодом для заказа поездки в приложении Uber в обе стороны стоимостью до 150 грн. Чтобы получить промокод, запланируйте сдачу крови в личном кабинете донора, нажмите «Я хочу получить промокод» – и он будет отправлен на указанный вами электронный адрес.

Также недавно Uber запустил во Львове сервис Uber Connect & Van со специальным промокодом для пожертвования товаров для внутриперемещенных лиц. Инициатива реализуется в сотрудничестве с НПО «Волонтерська Сотня Львів».

Бесплатные поездки к границам и глобальные пожертвования компании

В Украине и Польше Uber запустил специальную услугу Uber Aid, позволяющую украинцам ездить в границы безвозмездно.

С помощью кнопки Uber Donate, размещённой в приложении, компания уже собрала 3,5 миллиона долларов по всему миру. Более 1 миллиона долларов из этих средств поступили от Uber. Теперь каждый пользователь Uber в Европе может пожертвовать деньги в поддержку Украины, воспользовавшись опцией Uber4Ukraine в приложении.