Ubisoft прекращает продажи игр в россии и создает украинскую версию Ubisoft Store

Как сообщает издание Bloomberg, Ubisoft присоединился к другим крупным издателям видеоигр и наконец прекращает продажу своих игр на территории РФ. Санкции касаются как физических носителей, так и цифрового магазина Ubisoft Store (бывший Uplay).

Офисы Ubisoft есть как в Украине, так и в россии, собирается ли она закрывать их в стране-оккупанта, пока неизвестно.

В дополнение, уже несколько дней украинцы не могут попасть в цифровой магазин Ubisoft, но для нас причина радостная. Совсем скоро заработает украинская версия Ubisoft Store. Вопрос, почему издатель ждал так долго, что бы запустить родную версию сервиса для игроков из Украины, остается открытым, тем более что страница профиля и сеть Ubisoft Connect уже давно работают на украинском языке.