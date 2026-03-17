Netflix раскрыли актерский состав будущего сериала по Assassin's creed и назвали режиссера

Стриминговая платформа Netflix продолжает работу над лайв-экшен сериалом по мотивам франшизы Assassin’s Creed. Стали известны имена новых актеров проекта, а также режиссера, который будет работать над сериалом.





К актерскому составу присоединились:

Нуми Рапас.

Рамзи Бедиа.

Шон Харрис.

Коррадо Инверницци.

Ранее было подтверждено участие Тоби Уоллеса, Закари Гарта, Лолы Петтикрю, Лоры Маркус и Танзин Кроуфорд. Пока создатели не раскрывают, каких именно персонажей они сыграют.

Нуми Рапас известна по научно-фантастическому фильму Prometheus, Шон Харрис снимался во франшизе Mission: Impossible, а Коррадо Инверницци появлялся в фильмах Indiana Jones and the Dial of Destiny и Ford v Ferrari.





Постановщиком сериала назначен шведский режиссер Юган Ренк, который получил премию «Эмми» за работу над сериалом Chernobyl. Ранее он также снимал эпизоды сериалов Breaking Bad, Bloodline и The Walking Dead.

Шоураннерами проекта выступают Роберто Патино (Westworld) и Дэвид Винер (Halo). Изначально сериалом занимался сценарист Джеб Стюарт, но в 2023 году он покинул проект из-за «разногласий в творческом видении».

Съемки начались в марте 2026 года в Италии, которая станет одной из ключевых локаций сюжета. При этом конкретную историческую эпоху создатели пока не раскрывают.

В официальном описании указано, что сериал будет «динамичным триллером о тайной войне между двумя фракциями» — одна стремится контролировать будущее человечества, другая борется за свободу воли. События истории будут разворачиваться на фоне ключевых исторических событий.

Экранизация Assassin’s Creed станет частью более широкой сотрудничества между Netflix и Ubisoft, объявленной еще в 2020 году. В рамках соглашения компании планируют создать несколько проектов по мотивам франшизы — включая анимационные сериалы и другие экранизации.

«Мы рады сотрудничать с Ubisoft и воплотить на экране многослойную историю, благодаря которой Assassin’s Creed так полюбился фанатам. Франшиза сочетает захватывающий экшн, масштабные исторические события и глубокие темы о человеческой природе, власти и свободе.» — заявил вице-президент Netflix по производству сценарных сериалов Питер Фридландер.

Отметим, что франшиза Assassin’s Creed остается одной из самых успешных для Ubisoft. С момента дебюта в 2007 году серия разошлась тиражом более 200 млн копий и стала одним из ключевых брендов издателя. Игры сочетают исторические события разных эпох — от Крестовых походов и Ренессанса до викторианского Лондона и феодальной Японии — с современной сюжетной линией о корпорации Abstergo и ордене ассасинов.

Предыдущая попытка экранизации состоялась в 2016 году, когда на экраны вышел фильм Assassin’s Creed с Майклом Фассбендером в главной роли. Картина собрала более $240 млн в мировом прокате при бюджете около $120 млн, но получила сдержанные отзывы критиков и не превратилась в полноценную франшизу.

Для Netflix новый сериал является частью более широкой стратегии адаптации популярных игровых брендов. После успеха таких проектов, как Arcane и The Witcher, стриминг активно инвестирует в контент по мотивам видеоигр.

В случае Assassin’s Creed компания планирует создать целый набор проектов — от лайв-экшен сериала до анимационных шоу и игр для сервиса Netflix Games.

Параллельно расширяется и сама игровая линейка. Последним крупным релизом стала Assassin’s Creed Shadows, а в разработке находится несколько новых проектов, включая мобильную игру Assassin’s Creed Jade и загадочный проект Assassin’s Creed Codename Hexe. Это означает, что в ближайшие годы мультимедийное присутствие бренда Assassin’s Creed может стать значительно масштабнее.





Источник: GameSpot