Ubisoft разрабатывает следующую игру франшизы Might & Magic — она получит подзаголовок Fates

Похоже, что следующая часть серии Might&Magic, над которой работает Ubisoft, будет называться Might&Magic: Fates. Как заметили пользователи социальных сетей, издатель зарегистрировал два разных домена, указывающих на это название.

Might & Magic разрабатывает как минимум одна студия Ubisoft, передает VideoGames. В прошлом году в объявлении о вакансии в Ubisoft Shanghai упоминалась франшиза. В другом объявлении о вакансии много внимания уделено поиску разработчика с опытом «открытого мира», что указывает на то, что Might & Magic: Fates будет ролевой игрой с открытым миром.

Might & Magic – не путать с ее популярным спин-оффом, Heroes of Might & Magic – это серия ролевых игр от первого лица. Компания New World Computing выпустила игру, с которой все началось, в 1986 году и продолжала выпускать игры до 2002 года. В 2003-м Ubisoft выкупила интеллектуальную собственность у компании The 3DO Company, которая приобрела New World Computing в 1996 году и примерно в то же время объявила о банкротстве.

Хотя Ubisoft выпустила несколько спин-оффов после приобретения прав на серию, только в 2014 году появилась следующая часть серии – Might & Magic 10: Legacy. Разработанная немецкой студией Limbic Entertainment и Ubisoft Chengdu, игра получила смешанное принятие критиков и фанатов, в основном критиковавших слабый сюжет игры.