Новости Игры 13.12.2023 в 15:51 comment views icon

Ubisoft разрабатывает следующую игру франшизы Might & Magic — она получит подзаголовок Fates

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Ubisoft разрабатывает следующую игру франшизы Might & Magic — она получит подзаголовок Fates

Похоже, что следующая часть серии Might&Magic, над которой работает Ubisoft, будет называться Might&Magic: Fates. Как заметили пользователи социальных сетей, издатель зарегистрировал два разных домена, указывающих на это название.

Might & Magic разрабатывает как минимум одна студия Ubisoft, передает VideoGames. В прошлом году в объявлении о вакансии в Ubisoft Shanghai упоминалась франшиза. В другом объявлении о вакансии много внимания уделено поиску разработчика с опытом «открытого мира», что указывает на то, что Might & Magic: Fates будет ролевой игрой с открытым миром.

Might & Magic – не путать с ее популярным спин-оффом, Heroes of Might & Magic – это серия ролевых игр от первого лица. Компания New World Computing выпустила игру, с которой все началось, в 1986 году и продолжала выпускать игры до 2002 года. В 2003-м Ubisoft выкупила интеллектуальную собственность у компании The 3DO Company, которая приобрела New World Computing в 1996 году и примерно в то же время объявила о банкротстве.

Хотя Ubisoft выпустила несколько спин-оффов после приобретения прав на серию, только в 2014 году появилась следующая часть серии – Might & Magic 10: Legacy. Разработанная немецкой студией Limbic Entertainment и Ubisoft Chengdu, игра получила смешанное принятие критиков и фанатов, в основном критиковавших слабый сюжет игры.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
На онлайн-конференції «НаЗахід 24» розкажуть, як просуватись на західні ринки. Як потрапити безкоштовно
Hillel IT School запустила освітній проєкт для айтівців-новачків. Всі процеси показують в реаліті-шоу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить