Ученые: когда есть выбор между физической активностью и более длительным сном — поспите

Новое исследование Университета Флиндерса показало, что только 12,9% людей одновременно придерживаются двух базовых рекомендаций для здоровья — спят от семи до девяти часов и проходят более 8 000 шагов в день. Проанализировав более 28 млн дней объективных данных, ученые пришли к выводу, что качественный сон является ключевым фактором, который определяет уровень физической активности на следующий день.

Данные трехлетнего наблюдения за 70 963 пользователями подматрасных сенсоров и носимых трекеров в 244 регионах мира легли в основу статьи, опубликованной в Communications Medicine. Исследователи отмечают, что даже полученные 12,9% могут быть завышенными, ведь сенсор сна иногда переоценивает его продолжительность до 30 минут. При этом 16,5% участников спали менее семи часов и проходили менее 5 000 шагов, что существенно повышает риск хронических заболеваний, набора веса и ухудшения психического здоровья.

«Мы выяснили, что хорошая ночь сна — особенно качественного — обеспечивает более активный следующий день. Другими словами, чем лучше вы спите, тем больше двигаетесь. Но обратное не работает — записывание дополнительных шагов, похоже, не улучшает ваш сон той же ночью», — так руководитель работы Джош Фиттон объясняет механику влияния сна на следующий день активности.

По его словам, самый высокий уровень подвижности фиксировался после шести-семи часов сна, когда участники в среднем делали на 300 шагов больше, чем те, кто спал восемь часов. Эффективность сна оказалась не менее важной, чем его продолжительность. Это подтверждает концепцию 24-часового цикла активности, в рамках которого доминирует именно сон. Старший автор исследования, профессор Дэнни Эккерт, подчеркнул его практическое значение.

«Приоритизация сна может быть самым эффективным способом повысить вашу энергию, мотивацию и способность двигаться. Наше исследование показывает, что сон — это не просто пассивное состояние, это активный вклад в вашу способность вести здоровый, активный образ жизни», — говорит Эккерт.

В среднем участники спали 7,1 часа и делали 5 521 шаг в день, что значительно ниже рекомендованного уровня активности. Возраст и регион проживания не меняли общей картины: большинство людей не способны одновременно достаточно спать и достаточно двигаться. Вообще, последние исследования показывают, что человечество давно уже живет в мире, к которому на самом деле не приспособлено.

Ученые отмечают, что действующие глобальные рекомендации по сну и активности могут быть трудно достижимыми для населения и требуют согласования между собой. Фиттон заключает, что результаты ставят под сомнение практичность распространенных советов по активному образу жизни, тогда как данные указывают: полноценный сон точно является базой для ежедневной физической активности. Впрочем, меньше месяца назад ученые опровергли еще один миф: оказалось, что спорт на самом деле не сокращает возраст из-за перегрузки сердца. Поэтому активный образ жизни никто не отменяет.

Источник: ZmeScience