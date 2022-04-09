Микропластик впервые обнаружили в человеческих легких

Недавно нидерландские ученые сообщили, что нашли микропластик в человеческой крови. То есть, он может попадать во внутренние органы.

Теперь же группа исследователей из Университета Халла и больницы Касл-Хилл в Великобритании идентифицировала мельчайшие частицы пластика в легочной ткани, взятой у живых пациентов. Ученые опубликовали статью с описанием своих выводов в журнале Science of the Total Environment.

Предыдущие исследования показали, что пластик всех размеров обнаруживается уже по всей планете. Исследования обнаружили крошечные кусочки пластика у животных и людей: в селезенке, почках и печени как живых, так и умерших людей.

Теперь же ученые нашли 39 различных микропластиков в 11 из 13 протестированных образцов легочной ткани, взятой у живых пациентов. Это значительно выше, чем в любых предыдущих лабораторных тестах.

«Микропластики ранее были обнаружены в образцах, взятых у мертвых людей. Но это первое надежное исследование, показывающее наличие микропластика в легких живых людей. Это также показывает, что они находятся в нижних отделах легких. Легочные дыхательные пути очень узкие, поэтому никто не думал, что они могут попасть туда. Эти данные обеспечивают важный прогресс в области загрязнения воздуха, микропластика и здоровья человека. Обнаруженная нами характеристика типов и уровней микропластика теперь может предоставить реалистичные условия для лабораторных экспериментов с целью определения воздействия на здоровье», — отметила доктор Лаура Садофски, старший преподаватель респираторной медицины в Медицинской школе Халл-Йорка и ведущий автор статьи.

В своем исследовании ученые работали с пациентами, которые перенесли операцию по лечению различных заболеваний легких и согласились позволить исследовательской группе изучить ткани, удаленные из их легких во время операции.

Изучая кусочки пластика из легких, исследователи обнаружили 12 различных видов, в том числе те, которые используются в обычных бытовых целях, таких как одежда, упаковочные материалы и бутылки. Эксперты также были удивлены, обнаружив более высокий уровень пластика у пациентов мужского пола, чем у пациентов женского.

Исследователи отмечают, что никто на самом деле не знает, какое влияние крошечные кусочки пластика могут оказывать на организм и здоровье людей.