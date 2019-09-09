Учёные превратили CRISPR в «генетический швейцарский нож»





CRISPR является мощным инструментом редактирования геномов, который часто называют «генетическими ножницами». Однако новое исследование, проведенное Калифорнийским технологическим институтом (Caltech), позволяет сделать из него «генетический швейцарский нож». Учёные адаптировали технологию таким образом, чтобы инструмент мог получить больший контроль над тем, что будет происходить дальше.

CRISPR состоит из двух основных частей: молекулы РНК, направляющей инструмент в определенные части генома, и фермента, который может редактировать гены в этом конкретном месте. Наиболее часто используемый фермент – это Cas9, но участвуют и другие дополнительные белки, такие как Cas12a, Cas12b и CasX. Как бы ни был полезен CRISPR, он далеко не идеален. Проблема, которую намеревались решить учёные из Caltech, заключается в том, что эти молекулы всегда в активном состоянии, то есть находятся в постоянном поиске своей цели, независимо от того, где они находятся в организме. Это может привести к нецелевым мутациям.

Исследователи разработали условные направляющие РНК (cgRNAs), более точные и мощные при достижении своей цели. Они работают с операторами IF/THEN, которые обычно встречаются в вычислительной технике и могут реагировать на триггер наличия или отсутствия РНК, а затем в ответ на это становятся активными или неактивными. На практике это означает, что CRISPR ждёт, пока обнаружит определённые биомаркеры в клетке (например, те, которые указывают на заболевание), после чего активирует, либо отключает соответствующий ген. И поскольку у здоровых клеток этого биомаркера нет, cgRNAs не приводятся в действие. Свою методику учёные успешно испытали на бактериях.

Источник: New Atlas