Уганда бесплатно заменит все мотоциклы с ДВС электрическими моделями — соответствующую инициативу анонсировал президент страны

Многие страны предлагают налоговые льготы, чтобы стимулировать переход на электромобили. Но впервые страна решила бесплатно раздавать электрические транспортные средства в качестве замены транспорту с ДВС.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Титул первой страны, предпринявшей такой смелый шаг, принадлежит Уганде. Её президент Йовери Кагута Мусевени сделал соответствующее заявление во время своего национального выступления в конце года. По его словам, правительство Уганды предоставит электрические мотоциклы в обмен на любые мотоциклы с ДВС, которые в настоящее время используют жители страны.

Что интересно, правительству Уганды не придётся самостоятельно заботиться о финансировании этой крупной программы, так как президент договорился с «инвесторами» относительно замены мотоциклов с ДВС на электрические версии. Сообщается, что этим инвесторам будут предоставлены лицензии на эксплуатацию станций зарядки и замены аккумуляторов, которые будут использоваться для возмещения их инвестиций.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Электрические мотоциклы производятся в самой Уганде и продаются в розницу по цене около $1350. Их обычно используют мотоциклетные такси, популярные в большей части Африки. Многие африканские страны настаивали на электрификации этих крупных мотоциклетных парков. Однако анонс Уганды знаменует собой единственную крупнейшую программу, разработанную для замены всех мотоциклов с двигателями внутреннего сгорания в стране.

В дополнение к очевидным экологическим преимуществам электрические мотоциклы помогут операторам мототакси снизить эксплуатационные расходы. По данным властей Уганды, переход на электрические мотоциклы позволит снизить операционные расходы операторов на 50-60%.

Источник: electrek