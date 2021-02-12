Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника «Січ» наприкінці 2021 року
Український супутник дистанційного зондування землі «Січ-2-1» наприкінці 2020 року. Фото: КБ «Південне»
Про те, що уряд хоче доручити виведення на орбіту супутника дистанційного зондування землі «Січ 2-30 (2-1)» американській компанії SpaceX Ілона Маска та наразі домовляється з нею про запуск у грудні 2021 року, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв’ю Першому діловому телеканалу.
«У нас реально є вікно запустити апарат в грудні за допомогою іноземного оператора – в цьому випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з погляду сумісності апарата з ракетою-носієм [очевидно, мова йде про Falcon-9 — прим.ред.]», – сказав урядовець в інтерв’ю на телеканалі «Перший діловий» 12 лютого.
Міністр додав, що відповідне рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Також він повідомив, що особисто побував в Дніпрі на «Південмаші», де перевірив реальний стан космічного апарата і він практично готовий.
Востаннє супутник дистанційного зондування землі Україна запускала 10 років тому.
Урядовці за дорученням Зеленського хочуть запустити супутник до кінця 2021 року – до 30-річчя незалежності України