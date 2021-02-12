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Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника «Січ» наприкінці 2021 року

Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника «Січ» наприкінці 2021 року

Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника «Січ» наприкінці 2021 року


Український супутник дистанційного зондування землі «Січ-2-1» наприкінці 2020 року. Фото: КБ «Південне» 

Про те, що уряд хоче доручити виведення на орбіту супутника дистанційного зондування землі «Січ 2-30 (2-1)» американській компанії SpaceX Ілона Маска та наразі домовляється з нею про запуск у грудні 2021 року, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв’ю Першому діловому телеканалу.

«У нас реально є вікно запустити апарат в грудні за допомогою іноземного оператора – в цьому випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з погляду сумісності апарата з ракетою-носієм [очевидно, мова йде про Falcon-9 — прим.ред.]», – сказав урядовець в інтерв’ю на телеканалі «Перший діловий» 12 лютого.

Міністр додав, що відповідне рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Також він повідомив, що особисто побував в Дніпрі на «Південмаші», де перевірив реальний стан космічного апарата і він практично готовий.

Востаннє супутник дистанційного зондування землі Україна запускала 10 років тому.

Урядовці за дорученням Зеленського хочуть запустити супутник до кінця 2021 року – до 30-річчя незалежності України

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