Украина получила 5000 терминалов Starlink с бесплатным тарифным планом. Три четверти из них подарила SpaceX, а остальные закупило правительство США

Агентство США по международному развитию (USAID) подтвердило, что с начала войны Украина получила 5000 терминалов для спутникового интернета Starlink.

Напомним, в начале марта премьер-министр Денис Шмигаль рассказывал, что Украина рассчитывает получить до «5 тыс.» терминалов Starlink. Три четверти — 3 667 единиц (общей стоимостью $10 млн) — безвозмездная помощь от американской компании SpaceX Илона Маска, которая также бесплатно предоставляет саму услугу спутниковому интернету (стандартная абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц). Покупку и передачу еще 1333 терминалов Starlink профинансировало правительство США.

Сейчас терминалы Starlink обеспечивают высокоскоростной интернет в городах по всей Украине (скорость на прием около 150 Мбит/с), в том числе и в регионах, подвергшихся катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов оккупационными российскими войсками. Кроме ВСУ и медицинских учреждений преимуществами спутникового интернета Starlink пользуются органы местного самоуправления, а также «Укрзалізниця», «Ланет» и «ПриватБанк».

В конце марта регуляторные органы нормировали использование интернета Starlink мобильными операторами, а украинский оператор Vodafone использовал Starlink для восстановление связи в Романовке и Ирпене. Это первый случай в Украине и один из первых в мире, когда работа сети мобильного оператора резервируется через спутниковую связь. Сегодня таким же образом была подключена базовая станция в селе Плахтянка Киевской области.

Накануне Минцифра рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции.