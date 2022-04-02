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Минцифра рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию Starlink

Минцифра рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию Starlink

После Победы над российскими оккупантами (которая, мы уверены, будет скоро) в Украине появится собственная наземная станция Starlink, что существенно улучшит качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Данные тестов Ookla (разработчик ПО Speedtest для измерения пропускной скорости интернет-соединения) свидетельствуют, что качество спутникового интернета Starlink на востоке Украины хуже, чем на западе. Это связано с тем, что на территории Украины отсутствует собственная наземная станция Starlink. Ближайшие станции — в Польше, Литве и Турции.

«После победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев‎»

Минцифра

Судя по риторике, у Минцифры уже есть какие-то договоренности со SpaceX. В то же время, в команде Илона Маска пока не делали никаких официальных заявлений по поводу строительства в Украине наземной станции Starlink.

Накануне украинские регуляторы нормировали использование Starlink мобильными операторами. И, как мы рассказывали в утренней новости, украинский оператор Vodafone первым использовал Starlink для восстановления связи в Романовке и Ирпене.

В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля — это произошло после того, как министр цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратился в Твиттере к основателю SpaceX Илону Маску с соответствующей просьбой. Водночас президент SpaceX Гвин Шотвелл расказала, что на тот момент команда уже сотрудничала с правительством и была близка к получению лицензии для предоставления услуг в Украине. С тех пор в Украину поступило по меньшей мере четыре партии оборудования Starlinkпричем это терминалы второго поколения. Терминалы спутникового интернета Starlink, которые уже работают по всей Украине, обеспечивают скорость на прием около 150 Мбит/с. В настоящее время Starlink по всей Украине используют ВСУ и медицинские учреждения, органы местного самоуправления, а также «Укрзалізниця», «Ланет» и «ПриватБанк».

На недавней конференции Satellite2022 президент SpaceX расказала, что в Украину отправлены «тысячи» комплектов Starlink. По ее словам, львиная доля финансирования поступила от частных лиц, а также помогли Франция и Польша. Ранее премьер-министр Денис Шмигаль в своем Твиттере упоминал, что Украина рассчитывает получить до «5 тыс. единиц».

Остается вспомнить, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал возможные космические проекты после окончания войны.

Зеленский поговорил с Илоном Маском и анонсировал «возможные космические проекты» по окончании войны

  • В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.

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